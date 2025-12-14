Clima de hoy en Dallas para este domingo 14 de diciembre

Este domingo 14 de diciembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 45 grados Fahrenheit (7ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se espera escasa nubosidad. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 28 grados Fahrenheit (-2ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 926 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:21 h y se marchará a las 17:22 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 39 y los 52 grados Fahrenheit (4 y 11 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

