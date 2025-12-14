Electrodomésticos pueden emitir altos niveles de partículas nocivas para el organismo

Investigaciones recientes del profesor Changhyuk Kim de la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur) revelan que los pequeños electrodomésticos, como secadores de pelo, tostadoras y freidoras de aire, son fuentes significativas de partículas ultrafinas (UFP). Estas partículas, que pueden contener metales pesados, representan un riesgo elevado para la salud, especialmente en niños.

“A largo plazo, reducir las emisiones de UFP de los dispositivos de uso diario contribuirá a crear ambientes interiores más saludables y a reducir los riesgos de exposición crónica, en particular para los niños pequeños, en comparación con la situación actual”, afirmó el catedrático, en declaraciones recogidas por Newsweek.

La investigación comparó electrodomésticos con motores de corriente continua con escobillas y motores sin escobillas. Los resultados mostraron que los dispositivos con motores de escobillas emiten concentraciones de partículas entre 10 y 100 veces superiores a los que utilizan motores sin escobillas, siendo motivo de gran preocupación para la salud pública.

Los investigadores identificaron que muchas bobinas de calentamiento contienen metales pesados como cobre, hierro y aluminio. La inhalación de estas partículas puede provocar inflamación y citotoxicidad, afectando particularmente a los niños debido a sus vías respiratorias más pequeñas.

El estudio destacó que los bebés y los niños pequeños podrían recibir dosis proporcionalmente más altas de partículas nocivas en comparación con los adultos en condiciones de exposición similares.

Implicaciones para la salud pública

Este estudio destaca la necesidad de desarrollar políticas de salud pública que consideren las emisiones de UFP de electrodomésticos comunes.

Se subraya que, a largo plazo, la reducción de estas emisiones podría generar ambientes interiores más saludables, minimizando la exposición crónica en niños.

Reducción de partículas ultrafinas en el hogar

Para reducir la exposición a partículas ultrafinas en el hogar, implementa ventilación adecuada y usa purificadores con filtros HEPA. Estas medidas capturan partículas menores a 0,1 micrómetros provenientes de cocinas, humos o contaminantes externos.

Ventilación efectiva. Abre ventanas 10 minutos al día en horas de baja contaminación exterior para renovar el aire sin introducir partículas adicionales. Instala extractores en cocinas y baños para eliminar humos y condensaciones que generan partículas.

Filtración avanzada. Emplea purificadores de aire con filtros HEPA de alta eficiencia, que eliminan hasta el 99,97% de partículas ultrafinas. Realiza mantenimiento regular de filtros en sistemas de climatización para evitar acumulación.

Limpieza y hábitos. Evita alfombras o usa aspiradoras HEPA con bolsas desechables para reducir polvo y alérgenos. Opta por productos de limpieza naturales como vinagre o bicarbonato, y prohíbe fumar en interiores.

Control de fuentes. Mantén humedad entre 30-50% con deshumidificadores para prevenir moho, y elige pinturas y limpiadores bajos en compuestos orgánicos volátiles. Evita velas aromáticas y estufas de gas sin aspiración.

