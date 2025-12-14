Gobierno sirio lanza operación contra el Estado Islámico por ataque contra EE.UU.

El Gobierno sirio lanzó este domingo una operación de seguridad contra células del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el desierto sirio en respuesta al ataque terrorista de ayer en Palmira, en el centro del país, que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y su intérprete civil, según informaron medios oficiales.

“Se lanza una operación de seguridad contra las células del Estado Islámico en las zonas de Al Furqlus, Al Qaryatayn y Al Badia, en las afueras de zona de Homs, en respuesta al ataque terrorista en Palmira”, afirmó la televisión oficial siria Al Ijbariya, que hasta ahora no ha dado más detalles.

Anoche, el portavoz del Ministerio del Interior sirio, Noureddine al Baba, aseguró en la televisión oficial que el autor del ataque, que fue abatido, “no ocupa ningún puesto de liderazgo dentro de las Fuerzas de Seguridad Interna”, aunque se está investigando “si está afiliado al EI o simplemente comparte la ideología de la organización, dijo Al Baba.

Estado Islámico guarda silencio

Según el portavoz sirio, el ataque tuvo lugar a la entrada de un cuartel y centro de mando en el desierto de Palmira, cerca de la ciudad de Homs, y ubicada a unos 200 kilómetros al noreste de Damasco, donde un supuesto miembro del EI abrió fuego contra “una patrulla conjunta del comando de la coalición internacional y el comando de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región”, según detalló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que informó el sábado de una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria”.

Trump atribuyó el ataque al EI y dijo que va “contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria que no está totalmente controlada por ellos”. Sin embargo, la Presidencia siria no ha emitido ningún comunicado y el Estado Islámico no ha reivindicado hasta el momento esta acción.

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.