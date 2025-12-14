Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
SAGITARIO
Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado y creer que todos jugaban limpio como tú. Ya aprendiste que dar terceras oportunidades no es nobleza, es ponerte de pechito para que te vuelvan a joder. En estos días se marca la visita de un familiar que moverá recuerdos y emociones que creías superadas, así que controla el carácter y no revivas pleitos viejos que ya no llevan a nada.
Si no tienes pareja, deja de andar buscando donde no hay. Este cierre de año es para enfocarte en ti, en tu físico, en tus pensamientos y en recuperar tu estabilidad emocional. Atiende tu cuerpo, cuida tu mente y entiende que lo que es para ti llega solo, no a la fuerza. Una amistad puede cambiar de actitud o tomar una decisión importante que te hará verla con otros ojos, y ahí es donde debes pensar con la cabeza y no con el corazón.
Ten mucho cuidado en quién confías, porque se marca una traición de alguien importante que te dará justo donde más duele. Mantén la guardia arriba y no mezcles sentimientos con amistades, porque podrías terminar bien enamorado o enamorada y pagando las consecuencias. En el trabajo hay ambiente tenso por chismes, tú dedícate a lo tuyo y deja que el mundo ruede. Tienes todo para lograr lo que te propongas y, si le metes disciplina al gym y a la dieta, ese cuerpazo criminal vuelve. Recuerda: no naciste para rogar ni mendigar atención, cariño ni amor.
CAPRICORNIO
Si tienes pareja, un viaje podría ayudar bastante a recuperar lo que se ha ido perdiendo por la rutina y el silencio. Deja de dudar tanto del amor que te tienen, porque esas dudas no fortalecen, al contrario, van creando una bomba de tiempo que tarde o temprano explota. Aprende a confiar o habla claro, pero no sigas guardando lo que te incomoda.
Se marca la tentación de una aventura que solo te traerá problemas. Aléjate de relaciones prohibidas, porque no dejan nada bueno y siempre terminan desvalorizándote. No temas a lo que está por llegar, porque entras en una racha donde conocerás a alguien que te moverá muchas cosas por dentro. Será una relación corta, pero con aprendizajes fuertes que te harán madurar y ver el amor desde otro ángulo.
Ya es momento de sacar fuerza y mandar a la fregada a quien solo te deprime y te hace sentir de la chingada. No naciste para vivir de rodillas ni conformarte con migajas, naciste para ser feliz con quien sí quiera caminar contigo. Con amistades hay indiferencias y roces, pero este es el momento ideal para aclarar todo y cerrar el año en paz. Atiende más a tu familia y no la descuides, porque se visualiza una enfermedad que requiere atención y presencia. El equilibrio regresa cuando empiezas a poner límites.
ACUARIO
Un viaje se aproxima y con él llegan personas nuevas que te harán replantearte muchas cosas. Entiende de una vez que el amor no se acaba, solo se transforma, así que no tengas miedo de volver a intentarlo. Si fracasas, ni modo, aquí los valientes son los que se levantan, se sacuden y siguen creyendo.
Un familiar que tenías tiempo sin ver te buscará y ese reencuentro te dará tranquilidad. Un proyecto que traes desde hace meses empieza por fin a rendir frutos, aunque el cuerpo te pedirá descanso porque traes cansancio acumulado y dolores musculares. Aprende a bajar el ritmo antes de que tu salud te obligue a hacerlo.
Poco a poco volverás a sentir esa calma que tanto te hacía falta. Te has esforzado más de lo que reconoces y estás más cerca de consolidar tus metas. Es momento de mandar a la fregada todo lo que te ha hecho sentir mal o te ha detenido. A veces caes en cambios de humor bien extremos y eso te lleva a tomar decisiones en el peor momento. Piensa antes de actuar.
Una persona del pasado sigue fregándote la existencia. Corta todos los caminos y no dejes puertas abiertas, porque podrías volver a una etapa donde tú mismo te dañes. Quiérete más, ya aprendiste suficiente y este cierre de año es para avanzar, no para retroceder.
PISCIS
Deja de pensar solo en las necesidades de tu pareja y empieza a pensar también en las tuyas. Eres tan entregado o entregada que terminas olvidándote de ti por cumplir sueños ajenos. Amar no es abandonarte ni vivir para otros, acuérdate bien de eso.
Vienen cambios en el trabajo y bastante estrés por carga laboral, así que organízate y no quieras cargar con todo. Se aproxima una reunión familiar que te ayudará a sentirte acompañado y a reconectar. Cuida las vías respiratorias, porque gripes y malestares estarán presentes estos días. No hagas caso a chismes, no te metas en problemas que no son tuyos.
Confía más en tu pareja si la tienes y manda a la fregada a quien estorbe en el logro de tus objetivos. Aprende a aceptar las oportunidades que te da la vida, porque no estás para dejar ir nada importante. Cuida tus pensamientos, estás en una etapa donde lo que piensas puede cumplirse, sobre todo lo negativo.
Habrá días en los que te sentirás bajoneado, extrañando a alguien que ya no está, pero que aún te recuerda. Es normal, pero no te estanques. A la fregada los amores baratos, tú mereces a alguien que se entregue al cien o mejor que no estorbe en tu camino.
ARIES
Te viene un dinerito extra que te va a aliviar un shingo, sobre todo para saldar una deuda que ya te traía con el pendiente, el insomnio y el humor por los suelos. Este dinero no llega para que lo malgastes ni para que vuelvas a cometer los mismos errores, llega para que pongas orden, respires y empieces a tomar decisiones más inteligentes. Aprende de una vez por todas a soltar y mandar a la chingada el pasado, porque seguir cargando corajes, traiciones y decepciones solo te mantiene estancado y de malas.
Sufriste bastante por envidias, traiciones y mamadas en el amor, pero la neta es que sigues de pie, más fuerte, más colmilludo y con más experiencia. Este cierre de año es para demostrarte a ti mismo que no necesitas la aprobación de nadie para salir adelante. Tu carácter fuerte es una bendición cuando lo usas para poner límites y defenderte, pero también puede jugarte en contra si reaccionas desde el coraje. Aprende a controlar tus impulsos y a escoger mejor tus batallas.
No permitas que nadie te shingue ni te vea la cara. Cambia esa actitud pesimista y confía más en ti, porque cuando te enfocas eres capaz de lograr cosas grandes. En el amor hay movimientos importantes: si tienes pareja, los celos y las inseguridades se van a manifestar y será necesario hablar claro para evitar pleitos innecesarios. También se marca la posibilidad de que una amistad quiera algo más; piensa bien antes de cruzar esa línea, porque cariño no es lo mismo que amor y no estás para confusiones emocionales.
TAURO
Deja de confiar a ciegas y de dar segundas oportunidades a quien no las merece. Si vas a confiar en alguien, que sea porque te ha demostrado con hechos, no con palabras bonitas ni promesas vacías. El amor no se ha acabado en tu vida, simplemente has puesto el corazón en manos equivocadas. Aprende a elegir mejor y a darte tu lugar, porque tú no naciste para conformarte con migajas.
Hacia afuera muestras una imagen fuerte, estable y hasta feliz, pero solo tú sabes lo que cargas por dentro. Hay tristezas viejas, rencores guardados y heridas que no has sanado y que poco a poco te han ido apagando por dentro. No sigas viviendo ahí, porque mientras sigues atorado en el pasado, la vida se te va de las manos. Perdonar no es olvidar, es liberarte del peso que ya no te deja avanzar.
No esperes a que la vida o Dios te sacudan más fuerte para reaccionar. Abre los ojos ahora, valora lo que tienes y a quienes sí están contigo. Es momento de pensar más en tu bienestar emocional, de soltar lo que te ha robado la calma y de empezar a tratarte con más amor y respeto. Cierras el año con una limpieza emocional fuerte, y eso te va a traer más estabilidad, paz y claridad para tomar mejores decisiones en el futuro.
GÉMINIS
Se vienen discusiones familiares por malos entendidos, así que piensa bien antes de hablar y no reacciones desde el enojo. No todo se resuelve alzando la voz y no todo el mundo entiende tu forma tan directa de decir las cosas. En estos días descubrirás el verdadero rostro de una persona que tenías en un pedestal, y aunque la decepción va a doler, es mejor ver la verdad que seguir viviendo engañado.
Ten mucho cuidado con caídas, distracciones y con andar contando secretos que no te corresponden, porque podrías meterte en un problema grande sin necesidad. Se marcan pérdidas de objetos y una situación que te hará cambiar la forma en que ves la vida. Tú eres de los que necesitan golpes fuertes para reaccionar, pero esta vez la vida te está dando una advertencia antes de que sea demasiado tarde.
No temas a los cambios ni a las nuevas oportunidades. Si ya sufriste antes, ya aprendiste cómo levantarte y salir adelante, y esta vez no te va a doler igual. Ojo con la ansiedad, porque estarás comiendo de más y eso se va a reflejar tanto en tu cuerpo como en tu estado de ánimo. En el amor, si tienes pareja, es momento ideal para dar el siguiente paso y dejar de posponer decisiones importantes; lo que se habla con honestidad se acomoda solo.
CÁNCER
Si una vez te engañaron no tengas miedo de volver a amar. No todas las personas son iguales y la vida pronto te pondrá en el camino a gente que sí sabrá valorar tu entrega y tu lealtad. Se marca un viaje y reuniones con amistades que te ayudarán a despejar la mente y a recuperar el buen ánimo. Solo cuida la forma en que hablas y reaccionas, porque eres muy directo y a veces hieres sin darte cuenta.
Tu corazón noble te llevará a ayudar a una persona que te necesitará mucho en estos días. Hazlo sin miedo, porque todo lo bueno que das regresa, pero tampoco te olvides de ti. Deja de insistir y humillarte por quien solo te llena de reproches y no te quiere a su lado. Entre más ruegas, más te pisan, y cuando por fin decides mandar a alguien a la chingada, es cuando regresan rogando atención.
No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y te han drenado emocionalmente. Aprende a cerrar ciclos sin culpa y a poner límites claros. Cuida tu cuerpo, porque se marca tendencia a subir de peso; organiza mejor tu rutina, muévete más y prioriza tu salud. Amar está bien, pero descuidarte no, y este cierre de año es para elegirte, valorarte y empezar a vivir con más equilibrio.
LEO
Todo esfuerzo que hagas sí va a tener recompensa, aunque a veces sientas que la vida se hace la sorda. Eso por lo que llevas tiempo trabajando empieza a rendir frutos y a mostrar resultados claros, así que no te desesperes ni tires la toalla, porque la vida comienza a devolverte, con intereses, todo lo que un día te quitó. Se marca un reencuentro con una amistad que tenías muchísimo de no ver y ese encuentro te va a mover emociones bonitas. Además, recibirás un mensaje o correo que te levantará el ánimo y te hará sentir valorado.
Hay preocupación por la salud de un familiar, así que mantente atento y no te desentiendas. Se visualiza también un rompimiento dentro de una amistad que ya venía desgastada, y aunque duela, será para tu bien. Un amor a distancia se fortalece y te da seguridad. Si sientes la necesidad de ver a esa persona del pasado que te shingó la existencia, hazlo solo para cerrar el ciclo, no para regresar a sufrir. Ya no te flageles por algo que no fue ni será; necesitas aprender a valorarte, quererte y entender que no necesitas a nadie para ser feliz.
Si tienes pareja y ya no te sientes cómodo o el amor se apagó, pronto sentirás atracción por alguien nuevo que moverá tus planes. No lastimes a nadie: habla claro desde el principio y define qué quieres, porque jugar con sentimientos siempre cobra factura.
VIRGO
Ponte cómodo porque este mensaje va con calma y con fondo, como consejo de señora que ya vio de todo y no se anda con rodeos. En estos días se te van a acercar personas con chismes, comentarios malintencionados y mensajes bien pendejos que solo buscan sacarte de tu centro y robarte la paz. No les des ese gusto. Aprende de una buena vez a mandar a la chingada a quien solo llega a remover el pasado, a inventar historias o a meterte ideas que no existen. Muchas de tus tristezas, bajones y momentos de depresión no vienen de ti, vienen de la gente que permites cerca.
Cuida mucho con quién te relacionas, porque no todo el que sonríe te quiere bien. Hay personas que disfrutan verte dudar, sentirte menos o cargado de culpas que ni son tuyas. Este es el momento de limpiar tu círculo, aunque te duela, aunque te sientas solo por ratos, tu paz vale más que cualquier compañía malintencionada.
Si tienes pareja, se vienen discusiones por inconformidades, sobre todo por decisiones que no se han hablado bien. No te calles, pero tampoco explotes. Habla con claridad, sin reproches, porque si sigues guardando lo que sientes, luego explotas por cualquier tontería. En la salud, el cuerpo ya te está avisando: dolores de espalda, riñones resentidos y cansancio acumulado. Bájele al café, al refresco y al estrés, porque no todo se arregla aguantando.
LIBRA
Vienen días de reconciliaciones y de volver a acercarte a personas con las que hubo distancia, ya sea pareja o amistades. El amor y la pasión juegan un papel importante, así que suéltate tantito y deja de pensar tanto en el qué dirán. A veces te preocupas más por quedar bien que por sentirte bien, y así no se disfruta nada.
No descuides a tu familia, porque aunque no siempre lo digan, te necesitan más presente. Son quienes siempre han estado cuando las cosas se ponen feas, así que échales ganas y dales tiempo de calidad. A veces te sienten distante, como si anduvieras en otro mundo, y eso duele más de lo que crees.
Cuando buscas amor con desesperación, terminas equivocándote y eligiendo a quien no vale la pena. Aprende a esperar, a quererte y a no conformarte con cualquier persona solo por no estar solo. Tienes buen corazón, pero no por eso debes permitir que te vean la cara.
Recuerda algo importante: quien te la hace, la paga, pero no es momento de ensuciarte las manos. La indiferencia y el olvido serán tu mejor venganza. La vida solita se encarga de acomodar cuentas, y no tardará en hacerlo.
ESCORPIÓN
Deja de cargar culpas del pasado y de angustiarte por un futuro que todavía no existe. La vida es hoy, y mientras sigas atorado en lo que fue o en lo que imaginas, se te va el tiempo y la energía. No necesitas de nadie para ser feliz; quien quiera estar contigo te buscará y quien no, que se vaya derechito a la fregada sin dramas ni despedidas largas.
Te enamoras rápido porque con poquito cariño ya entregas todo, y eso habla de tu intensidad y lealtad, pero también te vuelve vulnerable. No todo el que se te acerca merece conocer tu lado más profundo. Aprende a medir, a observar y a no idealizar tan pronto, porque luego terminas dando de más a quien solo vino a pasar el rato.
La responsabilidad de tu felicidad es solo tuya. Deja de lamentarte por errores viejos y ponte los pantalones para enfrentar lo que está llegando a tu vida. La etapa de sufrimiento ya quedó atrás; ahora toca ver las cosas con otros ojos, enfocarte en tus sueños y dejar de autosabotearte.
La gente va a hablar, sí, pero es pura envidia, porque meta que te propones, meta que cumples. Se viene una etapa donde te va a sobrar con quién iniciar romance, pero sé inteligente: no le entregues todo a la primera persona que se te atraviese. Valórate, date tu lugar y recuerda que quien quiera estar contigo tendrá que pagar tu precio, no al revés.