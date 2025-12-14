Miami: pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 14 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 97% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 22 y se esperan más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:32 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 75 grados Fahrenheit (18 y 24 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 85%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.