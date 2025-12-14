window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Qué signos del zodiaco tendrán más fricciones en 2026

Descubre qué signos del zodíaco enfrentarán más fricciones en 2026 y por qué este año será clave para resolver tensiones y sanar heridas

Algunas parejas del zodiaco enfrentarán más conflictos en 2026.

Algunas parejas del zodiaco enfrentarán más conflictos en 2026. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miguel Angel Castillo

Por  Miguel Angel Castillo

El 2026 estará marcado por una serie de movimientos astrológicos intensos: retrogradaciones prolongadas, eclipses en signos sensibles y aspectos tensos entre planetas que activarán zonas emocionales profundas.

Para algunos signos, este periodo será una verdadera invitación a madurar, soltar viejas dinámicas y enfrentar aquellas fricciones que han evitado durante años.

Si te preguntas qué signos tendrán conflictos más marcados —en el amor, en la comunicación, en lo profesional o incluso con su propio mundo interior— la astrología lo revela.

Aries y Capricornio

La cuadratura prolongada entre Marte (regente de Aries) y Saturno (regente de Capricornio) tensará la energía entre estos dos signos.

Aries querrá avanzar con fuerza; Capricornio exigirá estructura y disciplina. Esto provocará discusiones por control, choques de ego, desacuerdos laborales y tensiones en relaciones amorosas o de amistad.

Entre las señales clave de estas fricciones se encuentra que Aries siente que Capricornio “frena” su impulso, mientras que Capricornio percibe a Aries como impulsivo o imprudente.

Esto podría desencadenar que proyectos se atrasen por falta de acuerdos y distancia emocional por orgullo.

Géminis y Piscis

Mercurio y Neptuno estarán en aspectos tensos durante la primera mitad del año, lo que afectará especialmente a esta pareja zodiacal.

Mientras Géminis busca claridad, Piscis se sumerge en la intuición y lo intangible.

Entre los elementos críticos que generarán tensión, la astrología predice que habrá malos entendidos en conversaciones importantes, expectativas poco realistas, decisiones postergadas y desgaste emocional por falta de límites.

Para estas energías, 2026 será un año de aprender a escuchar más y hablar desde la honestidad emocional.

Leo y Escorpio

El año tendrá varios momentos en los que el Sol y Plutón formarán aspectos tensos, lo que activará la energía profunda, intensa y muchas veces conflictiva entre Leo y Escorpio.

Las situaciones típicas donde habrá fricción, la astrología alerta por celos, posesividad o competencia, discusiones en temas de pareja, luchas de poder en relaciones laborales y confrontaciones por verdades incómodas.

La energía es fuerte, pero también transformadora si ambos signos bajan la guardia.

Virgo y Sagitario

A lo largo del 2026, Júpiter y ciertos tránsitos de Mercurio impulsarán tensiones entre las energías de expansión sin límites y el orden meticuloso.

Sagitario busca libertad; Virgo necesita precisión. El resultado: roces constantes.

¿Qué tipo de conflictos enfrentan? Falta de acuerdos en temas prácticos, discusiones por desorganización, diferencias de ritmo en proyectos y frustración por expectativas distintas.

Ambos signos deben aprender a equilibrar lo idealista con lo realista.

Consejos para aprovechar la energía del año

Si tu signo está entre estos pares zodiacales, la astrología tiene algunas recomendaciones para 2026.

Aries y Capricornio: practicar acuerdos claros y evitar competir.
Géminis y Piscis: pedir claridad y no idealizar.
Leo y Escorpio: comunicar vulnerabilidad en lugar de orgullo.
Virgo y Sagitario: crear rutinas flexibles que permitan libertad.

El año será desafiante, pero profundamente sanador para quienes se atrevan a escucharse, concluyen los astros.

Sigue leyendo:
El horóscopo anticipa que 3 signos superarán grandes desafíos en 2026
Signos del zodiaco que tienen el poder de regresar el karma
Cómo saber si serás afortunado en 2026, según la numerología

En esta nota

predicciones
Trending
Contenido Patrocinado
Trending