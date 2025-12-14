Qué signos del zodiaco tendrán más fricciones en 2026
Descubre qué signos del zodíaco enfrentarán más fricciones en 2026 y por qué este año será clave para resolver tensiones y sanar heridas
El 2026 estará marcado por una serie de movimientos astrológicos intensos: retrogradaciones prolongadas, eclipses en signos sensibles y aspectos tensos entre planetas que activarán zonas emocionales profundas.
Para algunos signos, este periodo será una verdadera invitación a madurar, soltar viejas dinámicas y enfrentar aquellas fricciones que han evitado durante años.
Si te preguntas qué signos tendrán conflictos más marcados —en el amor, en la comunicación, en lo profesional o incluso con su propio mundo interior— la astrología lo revela.
Aries y Capricornio
La cuadratura prolongada entre Marte (regente de Aries) y Saturno (regente de Capricornio) tensará la energía entre estos dos signos.
Aries querrá avanzar con fuerza; Capricornio exigirá estructura y disciplina. Esto provocará discusiones por control, choques de ego, desacuerdos laborales y tensiones en relaciones amorosas o de amistad.
Entre las señales clave de estas fricciones se encuentra que Aries siente que Capricornio “frena” su impulso, mientras que Capricornio percibe a Aries como impulsivo o imprudente.
Esto podría desencadenar que proyectos se atrasen por falta de acuerdos y distancia emocional por orgullo.
Géminis y Piscis
Mercurio y Neptuno estarán en aspectos tensos durante la primera mitad del año, lo que afectará especialmente a esta pareja zodiacal.
Mientras Géminis busca claridad, Piscis se sumerge en la intuición y lo intangible.
Entre los elementos críticos que generarán tensión, la astrología predice que habrá malos entendidos en conversaciones importantes, expectativas poco realistas, decisiones postergadas y desgaste emocional por falta de límites.
Para estas energías, 2026 será un año de aprender a escuchar más y hablar desde la honestidad emocional.
Leo y Escorpio
El año tendrá varios momentos en los que el Sol y Plutón formarán aspectos tensos, lo que activará la energía profunda, intensa y muchas veces conflictiva entre Leo y Escorpio.
Las situaciones típicas donde habrá fricción, la astrología alerta por celos, posesividad o competencia, discusiones en temas de pareja, luchas de poder en relaciones laborales y confrontaciones por verdades incómodas.
La energía es fuerte, pero también transformadora si ambos signos bajan la guardia.
Virgo y Sagitario
A lo largo del 2026, Júpiter y ciertos tránsitos de Mercurio impulsarán tensiones entre las energías de expansión sin límites y el orden meticuloso.
Sagitario busca libertad; Virgo necesita precisión. El resultado: roces constantes.
¿Qué tipo de conflictos enfrentan? Falta de acuerdos en temas prácticos, discusiones por desorganización, diferencias de ritmo en proyectos y frustración por expectativas distintas.
Ambos signos deben aprender a equilibrar lo idealista con lo realista.
Consejos para aprovechar la energía del año
Si tu signo está entre estos pares zodiacales, la astrología tiene algunas recomendaciones para 2026.
Aries y Capricornio: practicar acuerdos claros y evitar competir.
Géminis y Piscis: pedir claridad y no idealizar.
Leo y Escorpio: comunicar vulnerabilidad en lugar de orgullo.
Virgo y Sagitario: crear rutinas flexibles que permitan libertad.
El año será desafiante, pero profundamente sanador para quienes se atrevan a escucharse, concluyen los astros.
