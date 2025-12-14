Trump promete responder al ataque del Estado Islámico en Siria

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos tomará represalias por la muerte de dos soldados y un civil estadounidenses en el centro de Siria a manos de un presunto miembro del Estado Islámico (EI).

“Tomaremos represalias”, dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Poco después añadió desde su plataforma Truth Social que el presidente sirio, Ahmed al Sharaa estaba “extremadamente enfadado y afectado por este ataque”.

“Este fue un ataque de EI contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria, que no está totalmente controlada por ellos”, afirmó al referirse a la muerte de dos militares y un civil estadounidense.

Los militares fallecidos eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa, según una persona informada sobre la situación a la que se le concedió el anonimato porque no tenía permiso para hablar públicamente.

Heridos otros tres miltares de EE.UU.

El Mando Central de Estados Unidos señaló que otros tres militares resultaron heridos en la emboscada del sábado por un miembro solitario del EI en el centro de Siria. Trump dijo que los tres “parecen estar bastante bien”.

El ejército estadounidense aseguró que el agresor murió en el ataque. Las autoridades sirias dijeron que miembros de las fuerzas de seguridad sirias también resultaron heridos.

Trump apuntó que las fuerzas sirias han cooperado con las estadounidenses.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó que el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, escribió en X.

El ataque contra las tropas estadounidenses en Siria fue el primero con víctimas mortales desde la caída del presidente Bashar al Assad hace un año.