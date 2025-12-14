Volodimir Zelenski llega a Berlín para negociar sobre un alto el fuego con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmó su predisposición al diálogo de cara a las conversaciones con europeos y estadounidenses previstas para hoy domingo y mañana lunes en Alemania que buscan una solución diplomática a la guerra en Ucrania. “La cumbre en Berlín es importante”, declaró Zelenski durante una conferencia de prensa en línea, especificando que las conversaciones estaban previstas en la capital alemana “hoy y mañana”.

“Hoy tenemos un día ucraniano-estadounidense en Berlín”, explicó en referencia a las reuniones en la capital germana previstas entre el equipo negociador ucraniano encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y los emisarios de EE. UU, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelenski indicó antes de partir a Berlín que él, además de ver a los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá por separado con el canciller alemán, Friedrich Merz, y probablemente por la tarde “con algunos otros líderes europeos”.

Rusia rechaza cambios en el plan de paz

Añadió que aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la última versión del plan de propuestas para poner fin al conflicto, modificado esta semana por Kiev y sus aliados europeos y posteriormente enviado a Washington. Días antes Trump le había reprochado no haber leído la propuesta. “No, todavía no he recibido una respuesta de Estados Unidos. He escuchado varios mensajes a través de mi equipo negociador, pero he recibido todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará ahora” en Berlín, afirmó el presidente ucraniano.

El Kremlin, no obstante, rechazó de antemano las modificaciones que ucranianos y europeos hayan podido introducir al plan de paz de Estados Unidos. “Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión pública rusa.

Zelenski insiste en recibir garantías de seguridad

El presidente ucraniano reiteró que Kiev quiere garantías de seguridad de sus aliados europeos y de Washington para disuadir a Rusia de atacarlo de nuevo en caso de un alto el fuego. “Estamos considerando un plan marco de 20 puntos, que culmina en un alto el fuego (…) queremos asegurarnos de que no se repita la guerra”, declaró.

Especificó que las “discusiones bilaterales de seguridad” están considerando actualmente un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN (que prevé la protección mutua de los Estados miembros), sin la adhesión formal de Ucrania a la Alianza Atlántica.