EE.UU., niega ante la OEA injerencia en elecciones de Honduras pese a mensajes de Trump

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para analizar los retrasos en el recuento de votos de las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras, el representante estadounidense, Michael Kozak, rechazó de manera tajante las acusaciones sobre una supuesta injerencia del presidente Donald Trump a favor del candidato nacionalista Nasry Asfura y defendió la postura de Washington.

En medio de un clima de tensión política y cuestionamientos al proceso electoral hondureño, Estados Unidos negó este lunes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) haber interferido en las elecciones generales de Honduras, a pesar del respaldo público que el presidente Donald Trump expresó días antes de los comicios al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura.

“Una publicación en las redes sociales de nuestro presidente expresando su preferencia no es una interferencia electoral, ya que la gente en Honduras era libre de emitir sus votos”, afirmó Kozak ante los delegados.

“Rechazamos las acusaciones infundadas de manipulación”, añadió, al tiempo que reiteró el apoyo de su país a la integridad de los procesos democráticos en la nación centroamericana.

Además, reiteró el apoyo de EE.UU., a la integridad de los procesos democráticos en Honduras: “El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos con decisión a quienes deseen desafiar su voluntad”. Tras esto, el representante condenó a aquellos que “llaman a la violencia”.

Las declaraciones del representante estadounidense se produjeron luego de la intervención del jefe de la misión electoral de la OEA, Eladio Loizaga, quien advirtió que ciertos pronunciamientos de líderes internacionales pudieron haber incrementado la incertidumbre y la desconfianza en el proceso.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, @EladioLoizaga, recordó hoy ante el Consejo Permanente que la Misión ha acompañado todo el proceso electoral: desde las primarias de marzo y la visita preliminar de julio hasta la observación de las elecciones… pic.twitter.com/7LiVsZvTHc — OEA (@OEA_oficial) December 15, 2025

Mensajes que elevaron la tensión

La polémica se intensificó a partir del 27 de noviembre, tres días antes de los comicios, cuando Trump publicó en su cuenta de Truth Social un mensaje en el que calificó a Asfura como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y aseguró que, de ganar, podrían “trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas”.

En la misma publicación, el mandatario arremetió contra la candidata oficialista, Rixi Moncada, a quien describió como “cercana al comunismo”, y contra Salvador Nasralla, al que acusó de intentar “engañar al pueblo” para dividir el voto opositor.

Un día después, Trump anunció un indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, una decisión que desató duras críticas del oficialismo hondureño y fue señalada como un gesto de presión política en plena recta final del proceso electoral.

En Honduras, el Parlamento ya había aprobado una resolución condenando lo que calificó como “injerencia” del presidente estadounidense.

Por su parte, el representante hondureño ante la OEA, Roberto Quesada, lanzó críticas contra algunos embajadores del organismo y acusó a sectores internacionales de “insultar a funcionarios que no conocen” con tal de congraciarse con países más poderosos.

