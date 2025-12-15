Facebook Messenger dice adiós a su app de escritorio en Windows y Mac

Los usuarios de la app de Facebook Messenger para Windows y Mac tienen que despedirse: desde este 15 de diciembre la aplicación de escritorio deja de estar disponible y los usuarios serán redirigidos al sitio web de Facebook para seguir chateando.

En la práctica, esto marca el fin definitivo de la app nativa de Messenger en escritorio, un experimento que nunca terminó de consolidarse frente a alternativas más potentes y a la propia estrategia de Meta de volver a centralizar todo en Facebook.

Adiós a la app: qué pasa desde hoy

Desde hoy, al intentar abrir Messenger en Windows o Mac, los usuarios ya no podrán usar la app de siempre: en su lugar, son enviados automáticamente a la web de Facebook para continuar sus conversaciones desde el navegador. Meta había avisado en otoño que la app de escritorio sería “deprecada” a finales de año, animando a los usuarios a configurar un PIN para guardar su historial de chats antes de completar la transición a la versión web.

La compañía también contempló a quienes usaban Messenger sin una cuenta de Facebook, y para ellos el nuevo hogar será Messenger.com, donde podrán iniciar sesión y seguir usando el servicio sin necesidad de crear un perfil en la red social principal. De esta forma, Meta intenta que el cierre de la app nativa sea lo menos traumático posible, pero al mismo tiempo deja claro que su apuesta pasa por concentrar la mensajería en experiencias web y dentro de la propia app de Facebook.

Un experimento nacido en plena pandemia

La versión de escritorio de Messenger se lanzó al inicio de la pandemia de Covid-19, en un momento en el que el mundo entero se volcaba a las videollamadas y al trabajo remoto. La idea tenía sentido: una app ligera, enfocada en chat y video, integrada con el ecosistema de Facebook, sonaba como una buena alternativa para quienes ya vivían en Messenger en el móvil y querían algo parecido en el ordenador.

Sin embargo, la realidad fue otra: la app nunca compitió de tú a tú con rivales como Zoom, que ofrecían más participantes en videollamadas, mejores opciones para reuniones y funciones de productividad como compartir pantalla o enlaces fáciles de compartir para reuniones.

Messenger en escritorio se quedó corta para entornos profesionales y al mismo tiempo no aportaba lo suficiente frente a la clásica pestaña del navegador con Facebook abierta, lo que fue minando poco a poco su relevancia.

Cambios técnicos, pistas del declive

Más allá de los números de uso, la parte técnica también contaba una historia interesante sobre la pérdida de prioridad de Messenger en escritorio dentro de Meta. La versión para Mac se construyó con Catalyst, la tecnología de Apple que permite llevar apps de iPad a macOS, una solución que recibió críticas tanto de desarrolladores —por el trabajo extra y las limitaciones— como de usuarios, que notaban que las apps no se sentían realmente “nativas”.

Antes de eso, la app de Mac había sido una app basada en Electron, y luego migró a una versión de React Native Desktop, pasando por varias capas tecnológicas que reflejaban cierto vaivén estratégico y poca estabilidad en la apuesta a largo plazo. En Windows, por su parte, Messenger pasó el año pasado a ser una Progressive Web App (PWA), es decir, prácticamente una versión encapsulada de la web, otro indicio de que Meta ya no veía tanto sentido en invertir en una aplicación de escritorio completamente independiente.

Estos cambios y “downgrades” técnicos probablemente impactaron en la percepción y el uso de la app, mientras que en paralelo Facebook empezaba a reintegrar Messenger dentro de la propia aplicación de Facebook desde 2023, una jugada que sugiere que la compañía buscaba reforzar su red social principal frente a la fragmentación de servicios. A medida que Messenger volvía al seno de Facebook, tener una app de escritorio separada dejaba de tener sentido estratégico, sobre todo si el objetivo era recuperar tiempo de uso dentro del producto estrella de Meta.

Qué pueden hacer ahora los usuarios

Para los usuarios de escritorio, el presente inmediato pasa por acostumbrarse a usar Messenger desde el navegador, bien sea a través del sitio de Facebook o mediante Messenger.com en el caso de quienes no quieren o no necesitan una cuenta de Facebook. Aunque la experiencia nativa tenía ventajas como notificaciones del sistema y una ventana dedicada, las PWA modernas y las integraciones del navegador permiten replicar buena parte de esa comodidad, anclando pestañas, creando accesos directos y activando notificaciones push desde la web.

Meta, por su parte, se queda con un ecosistema algo más simplificado y alineado con su estrategia actual, en la que el foco está en reforzar Facebook, impulsar la mensajería integrada y reducir productos que no aportan suficiente tracción o diferenciación. Para los usuarios más nostálgicos de las apps de escritorio, es el final de una etapa; para Meta, es solo otro ajuste en su largo historial de lanzamientos y cierres de productos, en un mercado donde la atención es limitada y las ventanas —de chat y de oportunidad— no permanecen abiertas para siempre.

