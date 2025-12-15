Hombre muere tras presunto ataque de tres perros en Texas

Un vecindario del área noroeste de Katy, en Texas, amaneció este lunes en estado de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que, según las primeras informaciones, habría sido atacado por tres perros.

El alguacil del condado Harris, Ed González, informó que el hecho ocurrió cerca de la cuadra 2500 de Porter, al noroeste de la autopista 99 y la interestatal 10.

Previo al anuncio oficial, la unidad 48 del Departamento de Bomberos del Condado Harris emitió una alerta de emergencia a los residentes del sector.

“Estén alerta. Aléjense del parque en Morton Rd y Porter Rd. Tres perros agresivos están sueltos”, advirtieron los bomberos en un mensaje difundido a través de canales oficiales.

Madre e hija resultaron heridas por mordeduras

Poco después del hallazgo del hombre fallecido, las autoridades confirmaron otro incidente relacionado con los mismos animales.

Según informó el alguacil González, oficiales atendieron una llamada en el área de Permission Creek Lane, donde una mujer y su hija fueron mordidas por perros.

“Ambas fueron trasladadas al hospital con lesiones menores”, precisó González en sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha confirmado si las mordeduras guardan relación directa con el ataque que habría causado la muerte del hombre.

Cierran parque como medida preventiva

Ante el riesgo para la comunidad, la comisionada del Distrito 4, Leslie Briones, anunció el cierre temporal del Mason Creek Park, tanto en su zona norte como sur.

Las autoridades mantienen una investigación activa para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, identificar a los propietarios de los perros y determinar posibles responsabilidades legales.

Por ahora, se ha instado a los residentes del área a mantenerse alertas y evitar zonas abiertas hasta nuevo aviso.

