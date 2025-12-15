Lakers sufre ante Phoenix, pero LeBron James salvó la victoria

Los Angeles Lakers sobrevivieron a una noche de altibajos y sellaron una victoria dramática 116-114 ante los Phoenix Suns, gracias a LeBron James con dos tiros libres en los segundos finales.

Con 3.9 segundos en el reloj, James convirtió dos tiros libres clave para inclinar un partido que parecía escaparse tras dilapidar una ventaja de 20 puntos en el último cuarto.

El alero de 40 años cerró con 26 puntos, mientras Luka Dončić lideró el ataque angelino con 29 unidades, pese a una noche irregular en el tiro.

Remontada de Phoenix y cierre de infarto

Los Lakers dominaron amplios pasajes del encuentro y llegaron a ponerse 99-79 con 7:48 por jugar. Sin embargo, Phoenix reaccionó y tomó ventaja 114-113 a 12.2 segundos del final tras un triple de Dillon Brooks.

La acción terminó con la expulsión de Brooks por doble técnica, lo que dio un tiro libre adicional a Los Ángeles que James falló.

En la posesión decisiva, Devin Booker cometió falta sobre James en un intento de triple. El veterano falló el primero, pero encestó los dos siguientes para devolver la ventaja a los Lakers. El intento final de Grayson Allen no encontró el aro y selló el triunfo local.

Claves del partido

Racha dominante: Un parcial de 24-0 repartido entre el tercer y cuarto periodos llevó a Los Ángeles a un 95-77 que parecía definitivo.



Un parcial de repartido entre el tercer y cuarto periodos llevó a Los Ángeles a un que parecía definitivo. Rebotes ofensivos: Los Lakers capturaron 24 rebotes en ataque , un máximo de temporada que compensó una noche complicada de tiro.



Los Lakers capturaron , un máximo de temporada que compensó una noche complicada de tiro. Aporte interior: Deandre Ayton firmó 20 puntos y 13 rebotes frente a su exequipo.



Deandre Ayton firmó frente a su exequipo. Suns competitivos: Booker regresó tras lesión y lideró a Phoenix con 27 puntos, acertando 13 de 16 desde la línea.



La victoria mantiene a los Lakers en la pelea en un Oeste exigente y confirma que, incluso en partidos caóticos, LeBron James sigue siendo determinante cuando el reloj aprieta.

