Miami: el tiempo para hoy lunes 15 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 15 de diciembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y tendremos cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 17.4 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 14 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:32 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 75 grados Fahrenheit (21 y 24 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 6%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

