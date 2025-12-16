El tiempo de hoy en Dallas para este martes 16 de diciembre

Este martes 16 de diciembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 59 grados Fahrenheit (15ºC). La probabilidad de lluvia será del 11% y tendremos nubes y claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 50 grados Fahrenheit (10ºC), con una probabilidad de precipitación del 5%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:23 h y el crepúsculo será a las 17:23 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 66 grados Fahrenheit (14 y 19 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 3% por la mañana, 12% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

