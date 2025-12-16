Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
No descuides la parte de tu físico porque andas en una etapa donde subir de peso se te da facilito, como pan caliente. No es regaño, es consejo de señora: muévete, camina, bájale tantito a la tragadera y no esperes a que el engrudo se haga bolas, porque luego andas llorando frente al espejo. Cuida tu cuerpo, que es el único que tienes y todavía te va a dar muchas batallas.
Amores del pasado siguen rondando como mosca en fruta madura, pero ya no te pegan igual que antes. Has crecido, estás más fuerte emocionalmente y los comentarios mala leche ahora se te resbalan. Eso habla de que aprendiste la lección y ya no permites que cualquiera te mueva el tapete. Si tienes pareja, vienen momentos muy buenos, la relación mejora un chorro, habrá más comunicación, más risas y hasta más ganas de echarle ganas a lo que tienen juntos.
Se aproximan tiempos importantes en tu vida, decisiones que van a marcar tu rumbo, así que piensa con la cabeza fría y no con el corazón caliente. Cualquier decisión tomada por impulso puede convertirse en un error que después te andes lamentando, así que analiza bien cada paso. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas; escúchala, observa, pero no entregues confianza a lo tonto. Al final haz lo que te dicte tu corazón, pero con tantita malicia aprendida.
Se planea un viaje y también rencuentros familiares que te van a mover emociones guardadas. En el amor se abren posibilidades de un ligue sano, tranquilo, sin dramas innecesarios, y también recibirás un mensaje o llamada de alguien muy querido que te sacará una sonrisa. Cambios en el trabajo se asoman y podrían acomodarte mejor el panorama. Y ojo, si tu pareja anda distante, no te hagas el ciego: revisa su celular y las amistades que frecuenta, porque ahí podrías encontrar el nombre y el motivo de ese cambio de actitud. Más vale saber que vivir en la duda.
ACUARIO
Si recientemente pasaste por un robo o una pérdida material, tranquila o tranquilo, porque viene un dinerito extra que te ayudará a recuperar lo perdido o al menos a aliviar el coraje. Eso sí, aprende la lección: cuida más tus cosas y deja de confiar a ciegas, porque no todo el que te sonríe te quiere ver bien.
Hay una persona de tu mismo sexo que siente un interés fuerte por ti, pero no se anima a dar el paso por miedo al rechazo. De ahí podría surgir una amistad sincera y muy bonita si sabes manejar la situación con respeto y claridad. Mantente atento a tus sueños, porque en estos días te van a revelar verdades importantes y respuestas que llevabas tiempo buscando y no entendías.
Si tienes pareja, no permitas que te manipule ni te haga sentir chiquito. Aprende a tomar tus propias decisiones y a poner límites claros. A veces te dan celos de pensar que podría encontrar a alguien “mejor” que tú, y eso te pone bajoneado; pero si llega a pasar, que le vaya bien, porque recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. Quiérete más y deja de mendigar atención.
Traes un chorro de proyectos y metas en puerta, ideas buenas y sueños grandes, pero nada se va a materializar si no pones de tu parte. Organízate, deja la flojera y ponte las pilas, porque este cierre de año te está pidiendo acción, no pretextos. El 2025 te quiere ver firme, decidido y creyendo más en ti, no dudando de lo que vales.
CAPRICORNIO
En cuestiones de amor traes el terreno más revuelto que cajón de calcetas. Por un lado te achicopalas porque no logras concretar nada y te sientes medio frustrado, pero cuando la vida te pone la oportunidad enfrente sales corriendo como alma que lleva el diablo, todo por miedo a que te lastimen. A ver, mi cielo, así no se puede: arriésgate, vive tu vida y deja de pensar tanto en el “qué tal si”. Lo que no se vive no se aprende, y lo que no se intenta se pierde. Y lo demás, que te valga pura madre.
En lo laboral vienen mejoras importantes y cambios de puesto a inicios del próximo año que podrían acomodarte mejor el panorama económico. Eso sí, no te confíes ni bajes la guardia, porque hay gente que no hace ni deja hacer. Es momento de poner un alto y cerrarles la puerta a quienes solo están ahí estorbando, mirando y destanteándote, pero sin aportar nada bueno a tu vida.
Se visualiza un viaje al extranjero y la posibilidad de concretar un proyecto que llevas tiempo frenando por falta de dinero o por miedo a arriesgarte. Este cierre de año te pide acción y decisión. Si tienes pareja, notarás que anda algo misteriosa o distante, y eso se debe a que tiene dudas sobre tu cariño y sobre una persona que anda demasiado pegada a ti. Ponte las pilas, no seas tan frío o fría, porque a veces tu silencio habla más que mil palabras y puede provocar malentendidos innecesarios.
SAGITARIO
Un amor del pasado se te va a meter hasta en los sueños, removiendo recuerdos y emociones que creías bien guardadas. No es para que regreses, es para que entiendas qué quedó pendiente y sigas adelante sin cargas. Ese negocio que traes en mente podría resultar mejor de lo que imaginas, estás en fechas muy buenas para echarlo a andar, pero deja de dudar tanto y confía más en tu capacidad.
Es importante que ya no creas en quien solo te llena de promesas y nunca cumple nada. Tu vida ha estado llena de subidas y bajadas, sí, pero cada caída te ha dejado un aprendizaje que ahora debes usar a tu favor. Si tienes pareja, no permitas que la costumbre se chingue la relación. Cambia la rutina, propón cosas nuevas, porque la monotonía es una bomba de tiempo que explota cuando menos lo esperas.
Te enterarás de un embarazo de un familiar o de una conocida, noticia que te va a mover emociones. Ten mucho cuidado con pérdidas de objetos o robos, porque andarán a la orden del día; no confíes de más ni dejes tus cosas tiradas. Una amistad te contará algo sobre una persona que te cae mal y te dejará bien intrigado o intrigada, pero no te metas en chismes ajenos. Aprende a poner atención solo en tu vida y deja que lo demás se vaya derechito a la chingada, porque no todo merece tu energía.
ARIES
Es muy posible que andes cargando coraje por culpa de una persona que últimamente te ha estado fregando la existencia. Mira, mi cielo, no permitas que comentarios negativos o malas vibras te chinguen el día, aprende a que se te resbale lo que no suma, porque mientras tú te enojas, el otro ni en cuenta. La paz mental se defiende con uñas y dientes, así que cuida mucho tu energía.
Se ve suerte en juegos de azar, pero tampoco te emociones de más, porque también hay posibilidades de compras impulsivas. Ojo con los gastos, no te vayas de boca, que luego andas contando monedas. Cuida la manera en que tratas a las personas que siempre han estado contigo; a veces eres demasiado duro o dura, dices las cosas sin filtro y puedes herir sin darte cuenta. Cuando menos lo acuerdes, podrías perder apoyos importantes por no medir tus palabras.
Vienen situaciones algo complicadas, sí, pero nada que no puedas superar con tu carácter fuerte y decidido. La vida te va a sorprender en este mes que llega, porque una persona a la que quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti, y eso te va a mover el tapete. Si tienes pareja, es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha. Se han perdido un poco las personas que eran cuando iniciaron, y eso ha ido enfriando la relación. Regresen a la esencia, recuerden por qué se eligieron y comiencen una etapa de renovación antes de que sea tarde.
TAURO
Es momento de voltear atrás y analizar con calma si el camino que has seguido realmente ha valido la pena. No te pongas límites ni te sabotees solo, porque la vida te va a poner los escenarios correctos para que consolides todo lo que te propongas. Confía más en tu capacidad y deja de dudar de ti a la primera.
Se visualiza estrés en el trabajo, pero también posibilidad de mejoras laborales que podrían traerte más estabilidad. Anímate a armar ese negocio que traes en mente, porque puede convertirse en una excelente oportunidad de crecimiento si lo trabajas con constancia. En el amor se marcan amores de una noche y tentaciones pasajeras, pero ojo, porque una amistad andará jodiéndote el día con comentarios o actitudes que te sacarán de quicio.
Traerás cambios de humor bien intensos: unos días andarás de lo más buena onda y otros que ni te miren porque arderá Troya. Aprende a controlarte para no lastimar a quien no tiene la culpa. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor, porque las condiciones no se prestan y podrías terminar dañando a terceras personas. Un nuevo amor de signo de agua —Piscis, Cáncer o Escorpio— podría rondarte; si todavía traes heridas sentimentales abiertas, no le des falsas esperanzas y sé claro desde el inicio.
GÉMINIS
Personas van y personas vienen en tu vida, y ya es momento de que pongas mucha atención a quién sí vale la pena conservar. No seas tan aprensivo o aprensiva, deja de cargar con problemas ajenos y aprende a valorar a quienes siguen contigo en las buenas y en las malas. No todo mundo merece tu tiempo ni tu energía, así que empieza a seleccionar mejor.
Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés amoroso por no saber qué decisión tomar ante algo que te ha traído con la cabeza hecha bolas. A veces piensas tanto las cosas que terminas no haciendo nada. Es posible que al final del día te sientas cansado, triste o con el ánimo bajoneado, pero no es depresión, es desgaste emocional por cargar más de lo que te toca.
La vida te dará una sorpresa muy pronto, de esas que no esperas pero que llegan a mover todo. Un familiar te visitará y traerá noticias que te harán reflexionar. Si en el pasado dañaste a alguien, en estos días podrías vivir algo parecido; recuerda que el karma no perdona y cobra con intereses. Aprende a cumplir lo que prometes, porque tus palabras tienen peso y consecuencias.
La vida podría ponerte frente a una persona de tu pasado y comprobarás que fue justa, devolviéndole cada golpe que te dio. No te quejes por lo que aún no consigues y deja de rendirte tan fácil. Los sueños se materializan cuando hay constancia, no cuando solo se desean. Tu mayor problema es esperar que la gente te valore y te trate como tú lo haces; entiende de una vez que no todos tienen tu corazón ni tu forma de pensar. Un nuevo amor aparecerá a mediados del mes que entra y llegará por medio de una red social; mantén los ojos bien abiertos.
CÁNCER
No permitas que se pasen de listos contigo, recuerda que en eso tienes doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. No olvides de dónde vienes ni hacia dónde vas, porque cuando pierdes el rumbo es cuando la gente más se aprovecha. No te dejes influenciar por personas malintencionadas que solo quieren fregar tu existencia y arruinar tus planes.
Varios amores del pasado se harán presentes en estos días, algunos para pedir perdón y otros nomás para ver si todavía tienen entrada. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente, porque ahí es donde cometes errores grandes y te saboteas solito. Cambios importantes se aproximan, entre ellos la llegada de una persona de piel blanca que podría deslumbrarte, pero cuidado, no confíes tan rápido o podrías meterte en un problemón emocional.
Amistades se van y otras regresan, pero ojo: no abras la puerta a quien se fue por su propia voluntad, porque existe el riesgo de que te vuelva a hacer lo mismo. Aprende a poner límites y a respetarte más. Es momento de hacer una limpieza profunda en casa, deshazte de objetos que ya no usas y que solo te roban energía; lo que no sirve, estorba, así de sencillo.
Un familiar podría enfermarse y eso te tendrá algo preocupado, pero también se marca mucha suerte en juegos de azar y la posibilidad de realizar un viaje que te ayudará a despejar la mente y acomodar ideas. Este cierre de año te pide madurez, firmeza y amor propio, no seguir cargando con lo que ya no te corresponde.
LEO
Atrévete de una buena vez a hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo, dinero o valor se quedó solo como un sueño guardado en el cajón. Mira, mi cielo, tienes todo para materializar lo que deseas, pero nadie va a venir a hacerlo por ti. Es momento de ching**arle, de moverte y de dejar de ponerte pretextos, porque el talento sin acción no sirve de nada.
Se vienen cambios en tu estado de ánimo y podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Aprende a pensar antes de hablar, porque tu boca es filosa y a veces dices cosas que no puedes desdecir. No te dejes caer por una situación complicada que enfrentarás en estos días; al contrario, deja que te dé las chingad**as fuerzas necesarias para empujarte hacia adelante y demostrarte de qué estás hecho o hecha.
Es muy importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa de tu vida. Tu gran defecto es dejar pasar todo, aguantar de más y cuando menos acuerdas ya estás bien embarillado en problemas que no son tuyos. Aprende a poner límites claros, aunque no les guste. Amistades nuevas se visualizan en tu camino, y existe la posibilidad de que te encariñes o sientas una conexión especial con una de ellas; ve despacio y no idealices.
No cometas los mismos errores del pasado, ya no estás para tropezar con la misma piedra. Es momento de asumir consecuencias, de aprender de lo vivido y de arriesgarte a lo que sigue con más madurez. El cierre de este año te pide valentía, carácter y amor propio, no miedo ni arrepentimientos.
VIRGO
Se visualiza una oportunidad de mejora laboral y cambios importantes en cuestiones de trámites o solicitudes que habías estado esperando. No te desesperes, todo se va acomodar a su tiempo. Chismes por parte de un familiar podrían sacarte de quicio, así que no caigas en provocaciones. Pon atención a tus sueños, porque te revelarán hechos que podrían ocurrir en no más de tres semanas.
Traerás pensamientos insistentes sobre un viaje o una compra importante; hazlo sin culpa, estás en el mejor momento para consentirte y darte lo que tanto has postergado. Se marca encamamiento con una expareja o con un nuevo amor, pero ojo: asume tus errores y deja de culpar a los demás de las pendej***adas que a veces cometes, porque también te toca aceptar tu parte.
Es muy posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos que pensabas enterrados. Estás en una etapa vulnerable y podrías caer en brazos de cualquiera que te hable bonito, aunque solo quiera pasar la noche contigo. Aprende a diferenciar palabras de acciones y no entregues el corazón tan fácil.
No guardes rencores por quienes no decidieron seguir contigo; recuerda que por algo pasan las cosas y a la ching**ada con eso. Valórate más, quiérete mejor y date la oportunidad de creer que sí puedes tener a quien se te dé la gana, pero bien elegido. Cuídate mucho de infecciones, tanto en lo sexual como en cuestiones de gripas y defensas bajas. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona y eso te abrirá los ojos; ten cuidado y no ignores las señales.
LIBRA
Es muy posible que al final del día te sientas triste y con esa sensación de que ya no hay esperanza para seguir de pie. Pero a ver, mi cielo, date una vuelta por tu historia, por todo lo que has pasado y por esos sueños que todavía te mueven el corazón, y te vas a dar cuenta de que sí vale la pena seguir chingándole. No has llegado hasta aquí para rendirte ahora.
Recuerda todo lo que has luchado para estar donde estás; no permitas que ningún wey ni ninguna vieja te bajen del lugar que te ha costado sudor, lágrimas y desvelos. Podrían llegar propuestas de mejora en tu trabajo, pero no te aceleres. Escucha bien, analiza con calma y no aceptes nada nomás por emoción o por quedar bien, porque no todo lo que brilla es oro.
Una amistad del pasado se acercará a pedirte perdón por errores cometidos. Tú escucha, observa y decide con la cabeza fría si merece una segunda oportunidad. No tengas miedo de enfrentar cambios en el área sentimental; es momento de deshacerte de personas que solo te generan conflicto, dudas y desgaste emocional. A la fregada los amores baratos de una hora, tú no estás para migajas ni para llenar vacíos momentáneos.
Ya deja de engañarte a ti mismo y aprende a ver la vida como es, no como te gustaría que fuera. Las ideas vanas solo te hacen perder tiempo. La vida te va a llenar de nuevas oportunidades en muchos aspectos, pero será tu constancia y determinación lo que te permita consolidar tus metas. No te sueltes ahora, que ya estás más cerca de lo que crees.
ESCORPIÓN
Cuídate mucho de infecciones y de golpes, porque podrías sufrir un fregazo por andar a las carreras o confiándote de más. No andes distraído ni bajando la guardia. Ten especial cuidado con la amistad de un amigo, porque hay alguien que no te ve con buenos ojos y te trae una envidia bien silenciosa; no cuentes tus planes a cualquiera.
Se aproxima un evento social o una fiesta en la que serás el centro de atención, vas a brillar y a levantar miradas, así que disfrútalo. Tu principal problema sigue siendo que guardas demasiados rencores del pasado, y mientras no los sueltes, te seguirán pesando como costales. No permitas que nadie te detenga en tu camino ni te limites por miedo o por lo que digan los demás.
Podrías iniciar una relación dentro de poco, pero no te hagas muchas ilusiones, porque durará poco tiempo. Los celos y los caracteres tan fuertes que ambos traen no lograrán mantenerla de pie. Ni modo, tú disfruta lo que dure, aprende y no te compliques la existencia más de la cuenta.
Llegará a ti un chisme o noticia que te va a sorprender bastante. Aquí el consejo de señora es claro: quédate con la boca bien cerrada y no cometas indiscreciones, porque una mala palabra podría afectarte un chingo en el futuro. En la medida en que aprendas a avanzar sobre lo que te duele y busques razones para ser feliz, eso quedará atrás. Sal, diviértete, dale vuelo a la hilacha, no temas a los amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone en tu camino. Vienen cambios importantes en tu carácter; vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de p3ndej0.