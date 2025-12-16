Scottie Scheffler domina el PGA Tour y es elegido Jugador del Año 2025

El golfista estadounidense Scottie Scheffler, actual número 1 del ranking mundial, fue reconocido este lunes como Jugador del Año 2025 del PGA Tour, confirmando su dominio absoluto en el circuito profesional. En tanto, el sudafricano Aldrich Potgieter fue distinguido como Mejor Jugador Joven del Año, tras una temporada de irrupción histórica.

Scottie Scheffler firma una temporada histórica en el PGA Tour

Scheffler cerró el 2025 con seis victorias en el PGA Tour, rendimiento que lo llevó a convertirse en el segundo golfista en la historia en ganar el premio al Jugador del Año cuatro o más veces de forma consecutiva, una hazaña que solo había logrado Tiger Woods entre 1999 y 2003.

El galardón, que lleva el nombre de Jack Nicklaus, leyenda viva del golf mundial, refuerza el estatus de Scheffler como el referente indiscutido del circuito en la actualidad.

Scheffler se impone a McIlroy y Fleetwood en la votación

Con apenas 29 años, el golfista estadounidense sumó su cuarto premio al Jugador del Año tras imponerse en las votaciones a rivales de primer nivel como el inglés Tommy Fleetwood, el estadounidense Ben Griffin y el norirlandés Rory McIlroy.

El reconocimiento se suma a una temporada brillante en la que Scheffler también ostenta la medalla de oro olímpica lograda en los Juegos de París 2024, consolidando su lugar entre los mejores golfistas de su generación.

Aldrich Potgieter, el mejor joven del PGA Tour en 2025

El sudafricano Aldrich Potgieter fue distinguido con el premio al Mejor Jugador Joven del Año, galardón que honra la memoria del legendario Arnold Palmer.

Con solo 20 años, Potgieter se convirtió en una de las grandes revelaciones del circuito al conquistar el Rocket Classic 2025, siendo uno de los cinco novatos que lograron una victoria en el PGA Tour durante la temporada.

Un novato que ya compite entre la élite

Además de su triunfo, Potgieter fue el único novato que logró clasificarse a los playoffs de la FedExCup, un logro que subraya la madurez competitiva del joven sudafricano.

En la votación final, superó al inglés Michael Brennan, a los estadounidenses Steven Fisk y William Mouw, así como al australiano Karl Vilips, confirmando su impacto inmediato en el máximo circuito del golf profesional.

