Arrestan a mujer por colocar navajas de afeitar dentro de barras de pan en dos Walmart de Mississippi

Una mujer de Texas fue arrestada por presuntamente introducir hojas de afeitar en barras de pan en dos tiendas Walmart de Mississippi, según las autoridades.

Camille Benson, de 33 años, fue esposada el martes y acusada de intento de violencia doméstica después de que clientes reportaran haber encontrado hojas de afeitar en un Walmart Supercenter y un Walmart Neighborhood Market en Biloxi, según el Departamento de Policía de Biloxi.

Los empleados de Walmart informaron a la policía que un cliente reportó haber encontrado una cuchilla escondida en un pan comprado en Walmart Supercenter el 5 de diciembre.

Un segundo cliente, que compró un pan sin sospechar en Walmart Neighborhood Market, también reportó haber encontrado una cuchilla de afeitar el 8 de diciembre.

La policía insta a cualquier persona que haya comprado pan de esos Walmart a que inspeccione sus alimentos e informe cualquier hallazgo a las autoridades.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad”, declaró Walmart en un comunicado.

“Hemos retirado e inspeccionado minuciosamente todos los productos potencialmente afectados en las tiendas afectadas en Biloxi. Agradecemos a las autoridades por su rápida acción y seguiremos cooperando con ellas en la investigación”.

Si los clientes compran un producto manipulado, deben desecharlo inmediatamente y visitar su Walmart local para obtener un reembolso completo, indicó la compañía.

El Departamento de Policía de Biloxi afirmó que no cree que otras tiendas hayan sido blanco de la amenaza.

La fianza de Benson se ha fijado en $100,000.

