Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 17 de diciembre en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este miércoles 17 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.0 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.62 y 17.98 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 18.0 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.3 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de operaciones. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia regular y cotizó hoy a la baja. Tras permanecer la jornada previa a la baja, hoy su valor es de 491.47 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 62.65 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.0 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.3 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 491.47 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 62.65 PESOS DOMINICANOS
