Este es el precio de una cena preparada para Navidad en Amazon

En 2025, la cena preparada para Nochebuena se afianza como una alternativa cada vez más elegida en Estados Unidos, impulsada por las grandes plataformas de comercio electrónico. Empresas como Amazon amplían sus catálogos con menús completos que incluyen jamón, pavo y guarniciones tradicionales, pensados para simplificar la celebración.

Entre las propuestas más visibles se encuentran los combos que combinan proteínas principales con acompañamientos clásicos y postres, listos para recalentar. Estos paquetes buscan resolver la comida festiva sin largas horas en la cocina, apuntando a familias que priorizan comodidad sin resignar el espíritu navideño.

Una de las opciones más accesibles es la Omaha Steaks Duroc Holiday Ham Dinner, disponible en Amazon. El menú incluye jamón campestre deshuesado Duroc de cerca de un kilo, puré de papas con ajo asado, maíz en crema, judías verdes con mantequilla y postres individuales.

El combo se comercializa a $99,99 dólares y rinde para cinco personas, lo que sitúa el costo en torno a los $20 dólares por comensal. El paquete llega congelado y sellado al vacío, y se presenta como una cena completa, lista para preparar en pocos pasos.

Las reseñas de los usuarios le otorgan una calificación promedio de 4,2 estrellas sobre cinco. Los comentarios destacan el sabor del jamón y la practicidad del formato, aunque algunos compradores advierten que ciertas guarniciones requieren mayor tiempo de cocción para alcanzar una textura óptima.

Pavos ahumados y menús completos para mesas más grandes

Para quienes prefieren pavo, el Hickory Smoked Whole Turkey aparece como una alternativa recurrente. Se trata de un pavo entero ahumado con madera de nogal americano, curado previamente en salmuera y vendido listo para consumir o recalentar, según la preferencia del comprador.

El precio de este producto oscila entre $95 dólares y S$99,99 dólares, dependiendo del tamaño. La versión más económica pesa entre 2,7 y 3,6 kilos y está pensada para ocho o diez personas, mientras que la más grande alcanza los 4,5 kilos.

En un segmento más amplio se ubica el Roasted Turkey Complete Holiday Dinner de Mackenzie Limited. Este menú incluye un pavo asado con hierbas de hasta cinco kilos, rellenos tradicionales, judías verdes con almendras, gravy casero, aperitivos y postres.

El paquete se vende por unos $299,95 dólares y rinde entre ocho y diez personas. El costo por comensal varía entre $30 dólares y $37 dólares, según la cantidad de invitados. El fabricante aclara que el producto llega congelado y requiere planificación previa para su descongelado.

En el nivel premium se posiciona el Williams Sonoma Ham Holiday Dinner. Este menú de jamón navideño, con guarniciones y postres, se ofrece a $479,95 dólares para mesas de hasta 12 personas, o a $249,95 dólares para ocho comensales, con un costo individual que puede superar los $40 dólares.