Fergie protagoniza reencuentro con Black Eyed Peas a 8 años de su salida del grupo

A poco más de 8 años de haberse despedido de su faceta como vocalista de la agrupación Black Eyed Peas, la cantante Fergie sorprendió a sus fanáticos con una fotografía que inmortalizó el reciente encuentro que protagonizaron a puerta cerrada. ¿En qué consistió? Aquí te contamos los detalles.

Fue la propia artista quien decidió hacer participe al público de su encuentro con Will.i.am, Taboo y Apl.de.Ap a través de una inesperada publicación que incluyó diversas fotografías de su velada. Esta consistió en una cena desde un elegante rooftop en Los Ángeles, California.

Dichas postales muestran a Fergie y los integrantes de Black Eyed Peas muy sonrientes en la reunión que tuvo como motivo principal celebrar sus cumpleaños. En el caso de Fergie, cumplió 50 años el pasado 27 de marzo, mientras que Will.i.am alcanzó esta mismo logro el 15 de marzo. Por su parte, Taboo lo hizo el 14 de julio y Apl.de.Ap, el mayor de todos, alcanzó los 51 este 28 de noviembre.

“Finalmente pudimos partir el pan y celebrar juntos nuestros cumpleaños. Que noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor“, son las palabras que la artista usó para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz causó una ola de reacciones por parte de sus seguidores más fieles.

Y es que a casi una década de haber tomado caminos separados en el ámbito personal, con esta hazaña en Instagram dejaron claro que su lazo de amistad se mantiene intacto a pesar del paso del tiempo.

Will.i.am no dejó pasar desapercibido este encuentro con un mensaje en el que se lee: “¡¡¡El mejor hasta ahora!!! ¡Estoy tan feliz!”. Taboo y Apl.de.Ap siguieron sus pasos comentando: “Esta es una hermosa manera de comenzar esta temporada navideña con mi familia” y “Compartiendo cumpleaños importantes con la familia que ha pasado por tanto junta”, respectivamente.

La sección de comentarios estalló con una ola de cariño por parte de aquellos fanáticos ‘de hueso colorado’ que siguen a cada artista desde que formaban parte de la reconocida agrupación, fundada en el año 1995.

Algunas de las reacciones que se registraron en la web incluyeron: “Esto lo significa todo para mí”, “Esta reunión podría salvar el mundo “, “Es como estar en casa con la familia por Navidad”, “Sanando las vibraciones del mundo. Feliz cumpleaños” y “Realmente necesitamos escuchar música nueva de @blackeyedpeas en un futuro no muy lejano, con suerte”, por mencionar algunos.

