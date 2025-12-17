No queremos otro Irak en Venezuela



No es la primera vez, pero nunca un gobierno estadounidense había sido tan obvio, mentiroso y ruin para robarle los recursos naturales a un país latinoamericano.



El día de ayer, el presidente-convicto Donald Trump declaró al gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera y anunció un bloqueo naval, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro



El inquilino de la Casa Blanca, que cuenta con una aprobación del 36% y una desaprobación del 60% de los estadounidenses, según Gallup, dijo que el gobierno de Maduro utiliza el petróleo, que robo a Estados Unidos, para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro.



No olvidemos que estas acusaciones, totalmente falsas y sin pruebas, llegan a tres días de que se venza el plazo para que el Departamento de Justicia de a conocer los archivos no clasificados relacionados a la investigación del pedófilo y finado Jeffrey Epstein, y que pudieran involucrar más de lo que ya está al presidente Trump.



¿Será que quiere levantar una cortina de humo antes del jueves?



Se debe alzar la voz



Recordemos que en el pasado, la intervención de EE.UU. en América Latina ha provocado muerte, dolor y la migración de millones de personas, en su mayoría de tes morena. Si, esa migración que ahora la administración Trump deporta sin importar las violaciones a la ley suprema de la nación (la Constitución) en las que incurre.



Debido al nivel de latinofovia que ha mostrado el actual mandatario, me atrevería a decir que, si pudiera, Trump ordenaría la deportación de todos los naturalizados y ciudadanos latinos.



Si, no creas que si eres un poco güerito o güerita te vas a salvar, tampoco si naciste aquí o te naturalizaste hace décadas. Si el Presidente que ha mostrado su racismo a flor de piel pudiera, estoy seguro que deportaría a las personas que hablan inglés con acento o por no llenar el perfil anglosajón.



Así que no es tiempo de medias tintas y debemos de protestar. Estadounidenses y especialmente latinos en EEUU deben salir a las calles y exigirle al presidente Trump que no ordene otra masacre a nuestro nombre en Venezuela.



No queremos guerra, no queremos cargar en nuestras espaldas con otro conflicto que genere dolor y muerte a miles de hermanos latinos inocentes y soldados estadounidenses. ¿Y todo para qué? Para apropiarse de unos recursos para las corporaciones estadounidenses, mientras sigue tratando a los estadounidenses clasemedieros y de bajos recursos con la punta del pie.



¿Dónde están nuestros liderazgos políticos demócratas? ¿Dónde están nuestros liderazgos políticos latinos en California? ¿Dónde está Alex Padilla, Jimmy Gómez, Linda Sánchez o Nanette Barragán?



Es indispensable que los políticos levanten la voz para mostrar su inconformidad. Recordemos que el que calla otorga. Y si no dicen nada, si no protestan, serán tan culpables como esta administración a la que no se cansan de llamar mentirosa.



No podemos siempre estar nadando de a muertito y pretender que no está pasando nada, cuando otro país latinoamericano está en riesgo de otra guerra imperialista ilegal que provoque más inmigración de latinos que ya no quieren aceptar en este país.



A estas alturas no es noticia para nadie que Estados Unidos ha estado detrás de los golpes de Estado en América Latina y principalmente respaldando a los dictadores latinoamericanos o gobiernos de derecha que trabajan como cómplices con el gobierno estadounidense, pero nunca la humillación, el cinismo y la prepotencia se habían sentido como ahora. No a la guerra con Venezuela.



Joaquín Castro alza la voz



Afortunadamente todavía quedan algunas excepciones en el Congreso y Joaquín Castro, representante de la Cámara Baja, dijo que un bloque naval es un acto de guerra, una guerra que el pueblo estadounidense nunca autorizó.



En su plataforma X, el congresista dijo que el jueves la Casa de Representantes votarán una medida para que terminen las hostilidades contra Venezuela. Medida sometida por él y su colega republicano Thomas Massie.



Afortunadamente quedan políticos valientes que no les tiembla la mano al alzar la voz en representación del pueblo estadounidense. Ojalá que el resto del Congreso, incluyendo los representantes latinos, voten en contra de la guerra montada en toda clase de calumnias, de mentiras y falsedades.



No queremos otro Irak. Una guerra fincada en puras mentiras y que provocó que más de 4,300 soldados, hijos de estadounidenses murieran, además de cientos de miles de personas inocentes.



¿Presidente-convicto?Donald Trump fue declarado culpable en mayo de 2024 por un jurado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, relacionados con el encubrimiento de un pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, un veredicto histórico que lo convierte en el primer expresidente condenado en un juicio penal en EE. UU.



Juan José Gutiérrez ha sido activista por más de 30 años; actualmente es el director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes.