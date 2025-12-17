Senado bloquea proyecto de Adam Schiff para que gobierno de Trump revele video de ataque en el Caribe

Los republicanos en el Senado bloquearon una moción, presentada por el demócrata Adam Schiff (California), para exigir al gobierno del presidente Donald Trump dar a conocer el video del segundo ataque militar a una embarcación en el Caribe el 2 de septiembre pasado.

“Esto va a salir a la luz. Es solo cuestión de cuánto tiempo tenemos que luchar para que esto esté disponible para el pueblo estadounidense”, dijo Shiff tras el fracaso de su propuesta.

El senador republicano Markwayne Mullin (Oklahoma) bloqueó la consideración de Schiff.

“El público debería ver esto, y espero que tengamos apoyo para hacerlo público”, expuso. “Encontré las explicaciones legales y las explicaciones estratégicas incoherentes, pero creo que el pueblo estadounidense debería ver este video. Y todos los miembros del Congreso deberían tener esa oportunidad. Ciertamente lo quiero para mí”.

El proyecto de ley exigiría a Hegseth que publicara el video sin editar de los ataques contra presuntas organizaciones terroristas designadas a más tardar 10 días después de su promulgación.

Dentro de los 15 días posteriores a su aprobación, el proyecto de ley exigía que el video de los ataques se publicara en el sitio web del Pentágono.

La Administración Trump ha implementado más de 20 ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, matando a 95 personas en acciones cuestionadas por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Schiff ha sido parte del grupo de senadores demócratas y republicanos, como Tim Kaine (Virginia) y Ran Paul (Kentucky) y el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer (Nueva York) que presentaron una resolución de Poderes de Guerra para bloquear la acción militar contra Venezuela, país al que incautó un buque petrolero.

“La semana pasada vimos cómo la administración distribuyó extensas imágenes de la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela. Entonces, ¿por qué no publicar el video del segundo ataque que la administración ordenó el 2 de septiembre?”, preguntó Schiff en el pleno del Senado.

El senador demócrata Alex Padilla, también de California, habló antes de la votación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 (NDAA) para instar a sus colegas a que controlen lo que calificó como “imprudente despliegue de fuerza militar por parte del presidente Trump en el extranjero”, así como en territorio estadounidense.

“No se equivoquen: este año es todo, menos normal. Lo que hemos visto, en tan solo un año de este segundo gobierno de Trump, es la destrucción de ocho décadas de consenso bipartidista en política exterior y la destrucción de las alianzas de posguerra que han mantenido a los estadounidenses seguros durante generaciones”, expresó Padilla. “Y hemos presenciado crecientes abusos de poder destinados a enriquecer a Donald Trump y sus aliados”.