Víctimas del incendio Eaton piden $200,000 a SCE para las familias que todavía están desplazadas

Los ojos de Gabriel Sánchez, de 40 años, se humedecen al recordar que no tiene un hogar donde vivir y que los últimos ocho meses de su vida los ha pasado día y noche en el interior de su automóvil.

Si bien decidió pasar solitario el Dia de Acción de Gracias, para Navidad piensa visitar a su hermana, aunque no quisiera incomodarla ni a su familia.

“Creo que ella sospecha que las cosas no andan bien conmigo”, dijo Sánchez, quien era propietario de una compañía de plomería que generaba $500,000 anuales en ingresos. “Hoy no tengo nada, más que la ropa que tengo adentro de mi carro”.

$2,00,000 por familia

Gabriel y decenas de supervivientes del incendio Eaton de Altadena reclaman a la compañía Southern California Edison que les proporcione ayuda de vivienda temporal a quienes -como él– aún atraviesan serias dificultades para seguir adelante.

Joy Chen, directora ejecutiva de la Red de Sobrevivientes del Incendio de Eaton, destacó que el 80% de los 10,000 afectados aún se encuentran desplazados y muchos se están quedando sin fondos para vivienda. La coalición exige que Southern California Edison (SCE), la compañía eléctrica responsable del incendio, proporcione 200.000 dólares en ayuda urgente para vivienda por cada familia desplazada.

La ciudad tenía una población de 43,000 residentes, de modo que la crisis de vivienda frena la recuperación tras el incendio, dijeron miembros de Coalición de Supervivientes Eaton, quienes instaron a SCE a actuar frente a la destrucción de 9,400 estructuras, incluidas 6,000 viviendas, y responder a los aproximadamente 15,000 o más residentes o personas que alquilaban sus departamentos.

Miembros de la Red de Sobrevivientes del Incendio Eaton. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Sin trabajo y sin dinero

“La gente de la comunidad me ha ayudado con comida”, declaró Gabriel Sánchez “No tengo trabajo. He aplicado a cientos de empleos, pero nadie quiere contratar sino hasta el año que viene”.

Igual que todos los participantes de una rueda de prensa, Gabriel aseguró que en los últimos ocho meses ya gastó unos $17,000 para cubrir sus necesidades básicas y se ha quedado sin dinero.

“Ayer solamente comí una hamburguesa y hoy ni siquiera he desayunado”, agregó. “El gobierno me ha ayudado con estampillas de comida, pero no tengo un lugar donde cocinar”.

Para asearse a diario, un amigo suyo le permite usar el baño de su casa, informó Gabriel, quien, además, todavía no se ha repuesto de la pérdida de su madre, Silvia González, originaria de Jerez, Zacatecas, quien falleció en 2024 de cáncer en el hígado.

Sin ánimos para la Navidad

La reunión en Altadena puso de manifiesto la grave crisis que siguen enfrentando los sobrevivientes de la catástrofe que le costó la vida a 19 personas.

Damon Blount, quien perdió su hogar que desapareció en la esquina de Fair Oaks Avenue y Mendocino Street, recordó que los momentos memorables que vivió recientemente fueron las remodelaciones que recién había hecho y la Navidad de 2024 que disfrutó con su esposa Audrey, sus cuatro hijas y su nieta.

“Celebramos la Navidad en nuestra casa. Ese fue el último recuerdo importante antes del incendio, y fue maravilloso”, dijo Damon a La Opinión. “Todos viven en otro lugar, en otros estados. Para nosotros nos es fácil reunirnos, pero ahora no hay manera de hacerlo”.

Damon, un camionero profesional que trabajaba para una empresa llamada RNDC, narró que a él y a todos los empleados de California los despidieron el 2 de septiembre.

“En cuestión de seis meses perdí mi casa y mi camión, que era mi segundo trabajo”, dijo. “Ahora, no tenemos planes de nada para Navidad”.

Gabriel Sánchez ha pasado meses viviendo en su vehículo. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

La pareja vive ahora, temporalmente, en un apartamento en la ciudad de Duarte.

Y, a pesar de su jubilación forzada y una reducción del 50% de sus ingresos, los Blount aún necesitan cubrir gastos mensuales. Sus planes sobre su futuro se han visto truncados y están comenzando de nuevo sin un rumbo claro.

“Sobrevivimos por la gracia de Dios”, expresa. “Algunas organizaciones nos han ayudado con tarjetas de regalo para gasolina y comida, lo cual nos está ayudando un poco a salir adelante”.

Piden $200,000 a SCE por familia

Joy Chen, líder de la Red de Sobrevivientes del Incendio Eaton, afirmó que las familias no pueden avanzar en la recuperación si no saben dónde dormirán el próximo mes.

Para los damnificados, la Fundación Comunitaria de California ha sido una de las primeras en respaldar la coalición de grupos comunitarios que exigen respuestas a Southern California Edison. Ellos [fundación] brindan ayuda urgente para la vivienda, y tratan de evitar los riesgos que el desplazamiento prolongado representa para la recuperación a largo plazo.

Una investigación de LATimes, titulada, “Es prácticamente un rescate financiero”, informó que se le ha permitido a Edison transferir parte del costo de las indemnizaciones a los consumidores a través de las tarifas de electricidad, por encima del Fondo para Incendios Forestales, mientras que las familias todavía sienten las consecuencias inmediatas.

La ley estatal otorga a Edison el control sobre lo que paga a los sobrevivientes y garantiza que la compañía tenga el respaldo financiero para hacerlo sin demora.

“Nada en ese sistema impide que Edison brinde apoyo para la vivienda ahora”, dijo Joy Chen, directora ejecutiva de la Red de Sobrevivientes del Incendio Eaton.

En octubre, los reguladores aprobaron un aumento de tarifas que se espera genere casi $1,000 millones al año para Edison, junto con otros $1,000 millones en pagos retroactivos.

Dichas decisiones estatales han resultado en mayores ganancias para la compañía, mientras los sobrevivientes desplazados se quedan sin fondos para vivienda.

«No estamos aquí con enojo. Estamos aquí por amor a nuestra comunidad», dijo Joy Chen. “Cuando un incendio provocado por una empresa destruye o contamina viviendas, esa empresa tiene la responsabilidad de mantener a las familias con un techo hasta que puedan regresar a sus hogares”.

Primer pago de SCE

Gabriela Ornelas, portavoz de SCE, dio a conocer que la compañía ha realizado el primer pago de su Programa de Compensación por Recuperación de Incendios Forestales, tan solo 45 días después de su lanzamiento.

“Los miembros de la comunidad directamente afectados por el incendio de Eaton están recibiendo compensación sin demora para reconstruir y recuperarse”, dio a conocer en un comunicado.

¿Un pago luego de ocho meses del incendio para miles de víctimas”?

“SCE está comprometida para ayudar a la comunidad de Altadena”, respondió. “En nuestro Programa de Compensación por Recuperación de Incendios Forestales está disponible la ayuda con fondos para hogar temporal”.

Ornelas señaló que, hasta la fecha, se han presentado 1,551 reclamos, pero el número de personas inconformes y miembros de hogar involucrados asciende a 3,293. Se han extendido y aceptado 27 ofertas. Se realizarán más pagos antes de fin de año.

Agregó que el porcentaje de reclamaciones presentadas por abogados de los demandantes es del 20% y los tres tipos de pérdidas más comunes son: daños no causados ​​por el fuego (43%), pérdida total (40%), pérdida parcial (5%).

Sin embargo, evadió responder si Southern California Edison aceptaría estudiar, negociar o aceptar la propuesta de la Coalición para el Alivio Urgente de Vivienda que representa a los miles de damnificados.

Una petición clara

Todos los miembros de la coalición de sobrevivientes del incendio Eaton coincidieron en que su petición es clara: “Edison debe proporcionar hasta 200,000 dólares por hogar damnificado en concepto de ayuda urgente para vivienda, basándose en los costos verificados”.

“Este apoyo funcionaría como un anticipo temporal, permitiendo que las familias permanezcan en un lugar seguro, mientras se llevan a cabo las labores de reparación y reconstrucción”, aseguraron.

“La ayuda debe estar disponible tanto para inquilinos como para propietarios, cubrir los costos reales de vivienda y desplazamiento, y proporcionarse sin renuncias legales. Posteriormente, Edison podrá solicitar el reembolso a través del Fondo para Incendios Forestales de California”.

De la misma forma, indicaron que los contribuyentes de California asumieron el riesgo de los incendios forestales provocados por Edison para que las familias no quedaran desamparadas durante el proceso de recuperación.

“Los damnificados cuyas casas resultaron contaminadas o destruidas por el incendio de Edison no deberían verse obligados a vivir en la calle, mientras la empresa obtiene enormes beneficios”, afirmaron. “Edison tiene la capacidad, la autoridad y el respaldo público para actuar de inmediato. Todo damnificado tiene derecho a regresar a su hogar. Pero ese derecho no puede garantizarse sin estabilidad de vivienda”.