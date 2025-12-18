Acusan a hispano en Florida por remolcar un auto con una niña dentro y provocar su caída a la vía

Un hombre de Florida fue acusado de un delito grave tras remolcar un automóvil con una niña de 4 años en su interior, quien posteriormente cayó a la carretera y resultó herida, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el domingo frente al restaurante Bistro Creole, en la ciudad de Sunrise, cuando el conductor de una grúa, identificado como Sergio Suárez, de 34 años, retiró el vehículo mientras la menor permanecía dentro.

El padre intentó detener la grúa

De acuerdo con el informe del arresto, el padre de la niña se encontraba dentro del restaurante cuando el vehículo comenzó a ser remolcado. Al percatarse de la situación, salió corriendo y golpeó la ventanilla de la grúa para advertirle al conductor que su hija estaba en el interior, pero este continuó la marcha.

El hombre persiguió el camión y fue testigo de cómo su hija cayó del automóvil a la carretera. De inmediato, corrió hacia el tráfico para rescatarla y ponerla a salvo.

La menor sufrió lesiones leves

Las autoridades indicaron que la niña presentó lesiones superficiales en los brazos y en la pantorrilla derecha y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Su condición no fue descrita como grave.

Suárez regresó posteriormente al restaurante con el vehículo remolcado, luego de que un agente contactara a la empresa All-Ways Towing. Al llegar al lugar, fue arrestado y puesto bajo custodia.

Según el reporte policial, el acusado afirmó que no revisó el vehículo antes de remolcarlo y que siguió conduciendo porque temía que el padre pudiera tornarse agresivo. También alegó haber recibido llamadas de su empresa alertándolo sobre la presencia de una niña, aunque sostuvo que al revisar el vehículo no encontró a nadie dentro.

Cargo por negligencia infantil

Las autoridades concluyeron que la conducta de Suárez constituyó negligencia culpable y desprecio imprudente por la seguridad de un menor, lo que derivó directamente en las lesiones de la niña.

El hombre fue acusado de negligencia infantil sin causar daño corporal grave, un delito grave de tercer grado en Florida, y quedó en libertad tras pagar una fianza de $10,000 dólares, según registros judiciales.

Durante una audiencia, el juez cuestionó la versión del acusado, señalando que un video del incidente contradice su afirmación de haber revisado el vehículo antes de remolcarlo.

