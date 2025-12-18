DAWN lanza “Los Rostros del AIPAC” y revela identidad de sus principales miembros

La organización Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN) exigió que el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) debería dejar de ocultar de su sitio web público a los miembros de la junta directiva y al personal ejecutivo que gobiernan y dirigen sus operaciones.

En ese sentido, la ONG que aboga por la democracia y los derechos humanos en el mundo árabe, lanzó “Los Rostros del AIPAC”, un recurso integral que identifica a las 50 personas que dirigen una de las fuerzas de cabildeo más poderosas de Washington, para facilitar al público la información sobre los responsables de las actividades del AIPAC.

Dado que dicho Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), es un influyente grupo de presión política proisraelí en Estados Unido, Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de DAWN, acusa que “ha ocultado al público estadounidense la identidad de sus directores y funcionarios, por lo que hoy ofrecemos la transparencia que esta organización se niega a ofrecer”.

DAWN Launches "The Faces of AIPAC" — The Missing "Who We Are" Page on AIPAC's Websitehttps://t.co/hvDOynmmj2 — Mike S. Omer-Man (@MikeOmerMan) December 18, 2025

“El AIPAC no es una abstracción; está gobernado por personas reales que toman decisiones que tienen un impacto real en la vida de personas de todo el mundo. El público tiene derecho a saber fácilmente quiénes son”, insistió.

Según críticos, AIPAC es una organización sin fines de lucro constituida en Washington, D.C., que presiona al Congreso y al poder ejecutivo para promover políticas proisraelíes, incluyendo miles de millones de dólares en ayuda militar anual estadounidense a Israel, oponiéndose a las condiciones para la transferencia de armas y a las medidas de rendición de cuentas contra funcionarios israelíes abusivos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, AIPAC también participa activamente en la financiación de candidatos proisraelíes en la política electoral, lanzando un comité de acción política (AIPAC PAC) y financiando el Proyecto Democracia Unida (UDP), un super PAC. AIPAC PAC y UDP gastaron $126.9 millones de dólares en conjunto durante el ciclo electoral 2023-2024, según la Comisión Federal Electoral.

De ahí que como organización sin fines de lucro exenta de impuestos, AIPAC está sujeta a requisitos de divulgación pública, “razón por la cual es fundamental identificar de forma accesible a las personas que gobiernan y dirigen la organización. Sin embargo, en ningún lugar del sitio web de AIPAC, ni siquiera en la página “Sobre nosotros”, aparecen las identidades de estos directores y funcionarios”, subrayó DAWN en un comunicado.

En el mismo sentido, asegura que la identificación de estas 50 personas es importante no solo por sus propios roles dentro de AIPAC, sino también porque funcionan como una red de redes, ocupando simultáneamente puestos de liderazgo en prácticamente todas las principales instituciones proisraelíes de Estados Unidos. Por ejemplo,

La presidenta de la junta directiva del AIPAC, Betsy Berns Korn, también preside la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, una organización paraguas de 50 organizaciones que afirma trabajar para “mantener un amplio apoyo a Israel” e “impulsar la relación especial entre Estados Unidos e Israel, reforzar la seguridad y la prosperidad de Israel y promover las perspectivas de una paz verdadera y duradera en Oriente Medio”.

“Nuestra investigación reveló que la junta directiva de AIPAC no es solo un grupo de 50 personas; es un nexo que conecta a prácticamente todas las principales instituciones proisraelíes de Estados Unidos”, declaró Isabelle Hayslip, especialista en defensa y comunicación de DAWN. “Documentar el liderazgo de AIPAC también revela quién controla todo el ecosistema proisraelí”.

Sigue leyendo: