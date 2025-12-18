EE.UU., plantea “docenas” de exigencias en revisión del T-MEC, pero no abandonarlo, afirma Mark Carney

Estados Unidos ha puesto sobre la mesa “docenas” de demandas en sus negociaciones comerciales con Canadá y México, pero el presidente Donald Trump no ha planteado de manera formal abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una entrevista de fin de año con la radiotelevisión pública canadiense CBC, que será emitida de forma íntegra el próximo domingo

Carney explicó que sus conversaciones con Trump “han girado sobre la revisión y los ajustes del T-MEC, no sobre que alguien lo abandone totalmente”, ni sobre su cancelación”. Subrayó que ese ha sido el tono general de los intercambios recientes con Washington.

El adelanto de la entrevista busca despejar la incertidumbre regional de cara a la fecha clave de 2026, cuando los tres países deberán definir el futuro del tratado.

Diálogos para actualizar el T-MEC

El primer ministro canadiense señaló que la misma postura ha estado presente en los diálogos entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con Carney, los tres gobiernos coinciden en la necesidad de actualizar el T-MEC para adaptarlo a las nuevas realidades económicas, pero no en romperlo.

Los tres mandatarios se reunieron el pasado 5 de diciembre en Washington, en el marco de actividades relacionadas con el sorteo final del Mundial de Futbol 2026, que se celebrará de manera conjunta en los tres países.

Según Carney, el encuentro sirvió también para intercambiar puntos de vista sobre el proceso de revisión del tratado y posibles calendarios, aunque sin acuerdos concretos.

El T-MEC establece que antes del 1 de julio de 2026, México, Estados Unidos y Canadá deberán comunicar si desean extender el acuerdo por otros 16 años, revisarlo o abandonarlo.

La incertidumbre creció luego de que el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, señalara recientemente que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Demandas de Washington y líneas rojas de Canadá

En paralelo, Carney reveló que Washington ha presentado una larga lista de reclamos en las conversaciones bilaterales. “Se trata de decenas de cuestiones.

EE.UU., tiene, por ejemplo, 54 asuntos pendientes con México”, dijo el primer ministro durante una rueda de prensa en Ottawa.

Entre los puntos más sensibles está el sistema canadiense de gestión regulada del sector lácteo, que limita las importaciones sin aranceles y que ha sido una de las principales quejas de Trump. Carney fue tajante: Canadá no aceptará eliminar ni debilitar ese esquema.

El jefe del gobierno canadiense también reconoció que es poco probable alcanzar acuerdos sectoriales rápidos para reducir los aranceles impuestos por la administración Trump a productos como el acero, el aluminio o la energía.

A su juicio, todas estas disputas acabarán integrándose en la renegociación del T-MEC en 2026.

Aunque Trump ha criticado el tratado en distintas ocasiones —pese a que fue negociado durante su primer mandato—, Carney insistió en que, hasta ahora, no existe evidencia de que Estados Unidos haya decidido abandonar el acuerdo. La discusión, dijo, sigue siendo sobre cómo cambiarlo, no sobre dejarlo atrás.

Sigue leyendo: