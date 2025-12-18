Marchan por un sistema de migración justo en el Día Internacional de los Inmigrantes

En el Día Internacional de los Inmigrantes, cientos de angelinos salieron a las calles para celebrar sus contribuciones, reclamar un sistema de migración justo y alto a las redadas migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional ha reportado el arresto de más de 10,000 inmigrantes en Los Ángeles, a partir de junio de este año.

“Hoy celebramos todas las contribuciones que hacemos a este nuestro hogar, los Estados Unidos de América, y rechazamos las mentiras y ataques de la Casa Blanca que son una caricatura absoluta de lo que somos como pueblo”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en el mitin previo a la marcha que salió de las calles Vermont y Wilshire en Los Ángeles.

Angélica Salas, líder de CHIRLA.(Araceli Martínez/La Opinión)

“Hoy decimos que contribuimos con $330,000 millones a la economía de este país; y que el estado de California, no sería la cuarta economía mundial sin el trabajo, la visión, la innovación y el espíritu emprendedor de los inmigrantes”.

Dijo que no solo contribuimos económicamente sino que aportamos amor, esperanza y visión a cualquier país que consideremos nuestro hogar.

Salas llamó a la comunidad inmigrante a mantenerse firmes en la lucha por la gente que está sufriendo.

“Las familias están siendo divididas. Nuestra gente está siendo detenida en todo el país y aquí mismo, en Los Ángeles, están en centros de detención cuando debería estar en casa con sus familias durante las fiestas”.

Agregó que la gente está siendo deportada a lugares que hace mucho tiempo no llaman hogar.

“Tenemos que usar toda nuestra energía colectiva y nuestro poder para asegurarnos de detener la violación de derechos humanos que está ocurriendo en este nuestro país”.

La COFEM se une a la marcha por el Día Internacional de los Inmigrantes. (Araceli Martínez/La Opinión)

Los migrantes marcharon por el barrio de Koreatown, el Parque MacArthur y terminaron en el Home Depot de Pico Unión que ha sido escenario de numerosas redadas.

La activista proinmigrante Maru Galván dijo que este Día Internacional del Inmigrante, su mensaje para la Administración Federal es para que sepan que no tienen miedo a los ataques y que van a seguir luchando para seguir aquí con nuestras familias.

“Al presidente Trump le dijo que tenga cuidado porque a pesar de todos los ataques contra la comunidad inmigrante, hay leyes constitucionales por las que no puede pasar por encima. Se ve que no las conoce y nosotros le vamos a enseñar que se deben de cumplir”.

Carecen presente en el Día Internacional de los Inmigrantes.(Araceli Martínez/La Opinión).

Durante la manifestación participó una coalición de líderes sindicales, religiosos, comunitarios y defensores de los derechos de los inmigrantes para celebrar el Día Internacional de los Inmigrantes que se celebra a nivel mundial el 18 de diciembre.

Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), dijo que en las últimas semanas han sido testigos de leyes inhumanas y constitucionales.

“Familias separadas sin debido proceso; personas detenidas en la calle, en sus hogares, en sus centros de trabajo; niños traumatizados, comunidades aterrorizadas. Eso no es seguridad, eso es abuso de poder. Y frente al abuso, respondemos con organización y resistencia y con dignidad”.

Francisco Moreno, director de COFEM. (Araceli Martínez/La Opinión)

Agregó que la historia de los inmigrantes no comenzó hoy, ya que provienen de pueblos que sobrevivieron a la colonización, a la pobreza, guerras y desplazamiento.

“Cruzamos fronteras no por ambición sino por necesidad y la esperanza de un mundo mejor para nuestras familias”.

Y recalcó que en Estados Unidos, los migrantes trabajan en el campo, limpian hospitales, construyen ciudades, cuidan niños, educan, sanan, levantan economías enteras, pagan impuestos, crean empleos.

“Aún así se nos criminaliza. Hoy decimos fuerte y claro no somos criminales, somos familia, trabajadores y parte de este país”.

Marú Galván, activista de CHIRLA.(Araceli Martínez/La Opinión).

Araceli Piñedo, trabajadora de las tiendas El Súper en Los Ángeles, quien participó en las marchas dijo que hoy más que nunca debemos recordarle al mundo entero que los migrantes son gente trabajadora.

“Hacemos funcionar nuestras comunidades, nuestra ciudad, nuestro país. El país es de quien lo trabaja no solo de las corporaciones que se han enriquecido a costa nuestra. Tenemos que luchar para que nuestros derechos como trabajadores sean respetados”, clamó.

Las familias inmigrantes se expresan en la marcha por el Día de los Inmigrantes.(Araceli Martínez/La Opinión)

Mientras que la conserje Zeneyda Meneses dijo que el 2025 ha sido un año difícil para los inmigrantes, pero lo han enfrentado manifestándose para recalcar su fuerza colectiva ante la política racista y antiinmigrante de la administración federal.

“Exigimos a las grandes corporaciones que dejen de apoyar al gobierno de Trump y dejen de luchar en contra de los intereses de los trabajadores inmigrantes que hacemos posible los éxitos económicos en muchos lugares de Estados Unidos”.

Los manifestantes se expresan a través de letreros. (Araceli Martínez/La Opinión)

Y se comprometió a trabajar más duro para defender la democracia, desde las calles hasta las urnas.

“Nuestra lucha comenzó con la proposición 50 que ganamos; ahora tenemos que salir en las elecciones intermedias, y sacar ese voto para demostrar que los inmigrantes tenemos el poder en nuestra mano; y nuestra voz es la fuerza”.