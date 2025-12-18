Se desatan los rumores de embarazo alrededor de Ariadna Gutiérrez

Ariadna Gutiérrez está en el centro de la polémica debido a unas fotografías en las que se le ve festejando, por adelantado, su fiesta de cumpleaños. Recordemos que la colombiana cumplirá 32 años el próximo 25 de diciembre, razón por la cual le toca, en ocasiones, festejar días antes para poder estar con muchas de sus amistades, que para el día de Navidad estarán disfrutando junto a sus familias.

En las fotografías se le ve preciosa vistiendo un conjunto de color rosa; sin embargo, lo que ha llamado la atención es el abultado vientre que se vislumbra en varias imágenes. Ahora bien, los rumores de embarazo desatado podrían ser solo un vientre inflamado debido a sus días menstruales.

La mismísima Cristina Porta fue víctima de este tipo de comentario durante su paso por “La Casa de los Famosos 4”, en donde se decía que podía haber quedado embarazada del mismísimo Robbie Mora, solo por un abultado vientre.

Los comentarios alrededor del supuesto embarazo de la colombiana se presentaron en el programa “En Casa con Telemundo”, en donde lanzaron la especulación como toda una bomba de la semana.

De momento, ni Ariadna Gutiérrez ni su equipo de trabajo han dado declaraciones al respecto. Se espera que la modelo reaccione posiblemente a través de algún live en sus redes sociales, mediante la sección de preguntas y respuestas.

