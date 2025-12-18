Último adiós a Mario Pineida: Barcelona SC despide a su lateral tras el crimen que conmociona a Guayaquil

Un día después del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, familiares, amigos y compañeros de equipo le dieron el último adiós en un emotivo velorio realizado en el Parque de la Paz Aurora, ubicado en el cantón Daule, tras el ataque armado ocurrido en la ciudad costera de Guayaquil.

Este viernes se celebrará una misa en su honor en el mismo camposanto a las 15:00 ET. Una hora más tarde se llevará a cabo la inhumación, en medio de una profunda consternación del fútbol ecuatoriano.

Familiares y aficionados se congregaron en la morgue

Durante la mañana, familiares y seguidores de Barcelona SC se acercaron a los exteriores de la morgue para despedirse del jugador y de su pareja, una mujer de 39 años de nacionalidad peruana, quien también falleció durante el ataque.

“Mi hija no tenía enemigos, no se andaba escondiendo, no tenía amenazas”, declaró la madre de la pareja de Pineida, quien además pidió “justicia” y defendió que era una persona “muy noble”.

El dolor de la hinchada amarilla

Hinchas del conjunto torero también se hicieron presentes para rendir homenaje al futbolista. Eduardo Santander, aficionado de Barcelona, expresó su “rabia, tristeza e impotencia” por lo sucedido y aseguró que llevaría “la camiseta amarilla siempre”.

El Barcelona Sporting Club informó que puso a disposición de la familia el estadio Monumental Banco Pichincha para realizar el velorio. Sin embargo, los allegados del jugador decidieron declinar la propuesta y optaron por el Parque de la Paz Aurora.

Mensajes de despedida desde Ecuador y el mundo

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el lateral izquierdo, conocido por su entrega dentro del campo. Incluso clubes internacionales, como el Real Madrid, expresaron su pesar por la muerte del futbolista a través de X.

Pineida falleció tras recibir múltiples impactos de bala en un ataque perpetrado a plena luz del día en una zona transitada de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los principales epicentros de la violencia criminal ligada al crimen organizado en Ecuador.

Avances en la investigación del crimen

La empresa municipal de Seguridad de Guayaquil y la Policía Nacional informaron este jueves sobre la detención de un presunto implicado en el ataque armado, como parte de los operativos desplegados tras el crimen.

La carrera de “El Pitbull” Pineida

Conocido como “El Pitbull”, Mario Pineida, de 33 años, inició su carrera profesional en Independiente del Valle y desarrolló una trayectoria que incluyó pasos por el Fluminense de Brasil y clubes ecuatorianos como El Nacional y Barcelona SC, institución a la que regresó en varias etapas y donde militaba actualmente.

Un crimen que agrava la crisis del fútbol ecuatoriano

El asesinato de Pineida se suma a una serie de ataques armados contra futbolistas profesionales registrados en Ecuador en lo que va del año. Entre ellos figura el crimen del mediocampista Jonathan “Speedy” González, jugador del club 22 de Julio, asesinado el 19 de septiembre en la provincia de Esmeraldas, mientras disputaba la segunda categoría.

Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que golpea al país en los últimos años.

