15 regalos para Navidad en Walmart: de último minuto y por menos de $25

Walmart ofrece regalos navideños de último minuto por menos de $25, con opciones para niños, adultos y toda la familia

Desde juguetes y tecnología, hasta joyería y artículos para el hogar, Walmart ofrece alternativas para distintas edades y gustos. Crédito: Casimiro PT | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Si estás buscando regalos de último minuto para Navidad, te contamos que Walmart se mantiene como una de las opciones más viables, gracias a su amplio catálogo y precios que, francamente, son competitivos.

Desde juguetes educativos y tecnología básica, hasta joyería, fragancias y artículos para el hogar, la tienda ofrece alternativas para distintas edades y gustos.

A continuación, te ofrecemos una selección de 15 regalos navideños disponibles en Walmart por menos de $25, con descuentos relevantes y entrega rápida, pensados para sorprender sin complicaciones.

15 regalos para Navidad en Walmart y por menos de $25

  • Cate & Chloe Bianca Aretes de Aro de Oro Blanco Chapado en Oro Blanco de 18k

Aretes tipo aro de 25 mm con cristales Swarovski, pensados para uso diario o ocasiones especiales, con diseño clásico y elegante, Cate & Chloe.

  • Precio original: $115.00
  • Descuento: $101.02
  • Precio de oferta: $13.98
  • Abacus Brands Bill Nye Equipo de Química VR

Kit educativo con realidad virtual que introduce a niños de 8 a 12 años al mundo de la química mediante experimentos interactivos y aprendizaje guiado, Abacus Brands.

  • Precio original: $29.99
  • Descuento: $20.00
  • Precio de oferta: $9.99
  • Dron con Cámara Dual 4K HD

Quadcopter con doble cámara, control remoto y dos baterías modulares para hasta 30 minutos de vuelo, apto para principiantes y uso recreativo, BEEPRINCESS.

  • Precio original: $32.99
  • Descuento: $14.00
  • Precio de oferta: $18.99
  • Pulsera de Tenis Chapada en Oro Blanco de 18k

Pulsera ajustable de plata S925 con cristales tipo zirconia, diseñada para mujeres y adolescentes, ideal como regalo festivo, APSVO.

  • Precio original: $109.99
  • Descuento: $98.90
  • Precio de oferta: $11.09
  • Reloj Inteligente con Llamadas Bluetooth

Smartwatch con pantalla de 1.85 pulgadas, más de 120 modos deportivos y resistencia al agua IP68, compatible con Android y iPhone, Mingdaln.

  • Precio original: $159.99
  • Descuento: $141.10
  • Precio de oferta: $18.89
  • Pista de Dinosaurios con Autos LED

Set de 225 piezas con pistas flexibles y dinosaurios, diseñado para niños mayores de 3 años y enfocado en el juego creativo, USA Toyz.

  • Precio original: $44.99
  • Descuento: $27.00
  • Precio de oferta: $17.99
  • Audífonos Bluetooth Inalámbricos 5.4

Auriculares supraaurales con hasta 40 horas de reproducción, cancelación de ruido para llamadas y tres modos de ecualización, genéricos.

  • Precio original: $159.99
  • Descuento: $142.00
  • Precio de oferta: $17.99
  • Camisa de Franela a Cuadros para Mujer

Blusa oversized de manga larga con botones, adecuada para climas fríos y looks casuales, Fantaslook.

  • Precio original: $27.99
  • Descuento: $16.00
  • Precio de oferta: $11.99
  • LEGO Botanicals Mini Orquídeas

Juego de construcción decorativo para adultos, ideal para escritorios u oficinas, sin necesidad de mantenimiento, LEGO.

  • Precio original: $29.99
  • Descuento: $6.04
  • Precio de oferta: $23.95
  • Dove Men+Care Set de Regalo Navideño

Incluye gel de baño, desodorante y accesorio de ducha con fragancia fresca, pensado para el cuidado diario, Dove.

  • Precio original: $20.91
  • Descuento: $10.91
  • Precio de oferta: $10.00
  • Cate & Chloe Blake Collar Halo Chapado en Oro Blanco de 18k

Collar con diseño tipo halo y cristales simulados, adecuado para regalar en Navidad o celebraciones especiales, Cate & Chloe.

  • Precio original: $110.00
  • Descuento: $97.02
  • Precio de oferta: $12.98
  • Nautica Voyage Colonia para Hombre

Fragancia fresca en presentación de 3.4 fl oz, con notas acuáticas y amaderadas, para uso diario, Nautica.

  • Precio original: $43.65
  • Descuento: $25.15
  • Precio de oferta: $18.50
  • Tenis Deportivos con Cordones para Mujer

Calzado cómodo para uso diario, disponible en ancho amplio y diseño deportivo, No Boundaries.

  • Precio original: $22.98
  • Descuento: $12.99
  • Precio de oferta: $9.99
  • Manta de Terciopelo Reversible de Gran Tamaño

Cobija suave con reverso tipo piel sintética, adecuada para sofá o cama durante el invierno, Better Homes & Gardens.

  • Precio original: $18.64
  • Descuento: $3.67
  • Precio de oferta: $14.97

LEGO Speed Champions Bugatti Centodieci

Kit de construcción de auto deportivo italiano para niños mayores de 9 años y fanáticos del automovilismo, LEGO.

  • Precio original: $26.99
  • Descuento: $5.44
  • Precio de oferta: $21.55

