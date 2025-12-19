15 regalos para Navidad en Walmart: de último minuto y por menos de $25
Walmart ofrece regalos navideños de último minuto por menos de $25, con opciones para niños, adultos y toda la familia
Si estás buscando regalos de último minuto para Navidad, te contamos que Walmart se mantiene como una de las opciones más viables, gracias a su amplio catálogo y precios que, francamente, son competitivos.
Desde juguetes educativos y tecnología básica, hasta joyería, fragancias y artículos para el hogar, la tienda ofrece alternativas para distintas edades y gustos.
A continuación, te ofrecemos una selección de 15 regalos navideños disponibles en Walmart por menos de $25, con descuentos relevantes y entrega rápida, pensados para sorprender sin complicaciones.
15 regalos para Navidad en Walmart y por menos de $25
- Cate & Chloe Bianca Aretes de Aro de Oro Blanco Chapado en Oro Blanco de 18k
Aretes tipo aro de 25 mm con cristales Swarovski, pensados para uso diario o ocasiones especiales, con diseño clásico y elegante, Cate & Chloe.
- Precio original: $115.00
- Descuento: $101.02
- Precio de oferta: $13.98
- Abacus Brands Bill Nye Equipo de Química VR
Kit educativo con realidad virtual que introduce a niños de 8 a 12 años al mundo de la química mediante experimentos interactivos y aprendizaje guiado, Abacus Brands.
- Precio original: $29.99
- Descuento: $20.00
- Precio de oferta: $9.99
- Dron con Cámara Dual 4K HD
Quadcopter con doble cámara, control remoto y dos baterías modulares para hasta 30 minutos de vuelo, apto para principiantes y uso recreativo, BEEPRINCESS.
- Precio original: $32.99
- Descuento: $14.00
- Precio de oferta: $18.99
- Pulsera de Tenis Chapada en Oro Blanco de 18k
Pulsera ajustable de plata S925 con cristales tipo zirconia, diseñada para mujeres y adolescentes, ideal como regalo festivo, APSVO.
- Precio original: $109.99
- Descuento: $98.90
- Precio de oferta: $11.09
- Reloj Inteligente con Llamadas Bluetooth
Smartwatch con pantalla de 1.85 pulgadas, más de 120 modos deportivos y resistencia al agua IP68, compatible con Android y iPhone, Mingdaln.
- Precio original: $159.99
- Descuento: $141.10
- Precio de oferta: $18.89
- Pista de Dinosaurios con Autos LED
Set de 225 piezas con pistas flexibles y dinosaurios, diseñado para niños mayores de 3 años y enfocado en el juego creativo, USA Toyz.
- Precio original: $44.99
- Descuento: $27.00
- Precio de oferta: $17.99
- Audífonos Bluetooth Inalámbricos 5.4
Auriculares supraaurales con hasta 40 horas de reproducción, cancelación de ruido para llamadas y tres modos de ecualización, genéricos.
- Precio original: $159.99
- Descuento: $142.00
- Precio de oferta: $17.99
- Camisa de Franela a Cuadros para Mujer
Blusa oversized de manga larga con botones, adecuada para climas fríos y looks casuales, Fantaslook.
- Precio original: $27.99
- Descuento: $16.00
- Precio de oferta: $11.99
- LEGO Botanicals Mini Orquídeas
Juego de construcción decorativo para adultos, ideal para escritorios u oficinas, sin necesidad de mantenimiento, LEGO.
- Precio original: $29.99
- Descuento: $6.04
- Precio de oferta: $23.95
- Dove Men+Care Set de Regalo Navideño
Incluye gel de baño, desodorante y accesorio de ducha con fragancia fresca, pensado para el cuidado diario, Dove.
- Precio original: $20.91
- Descuento: $10.91
- Precio de oferta: $10.00
- Cate & Chloe Blake Collar Halo Chapado en Oro Blanco de 18k
Collar con diseño tipo halo y cristales simulados, adecuado para regalar en Navidad o celebraciones especiales, Cate & Chloe.
- Precio original: $110.00
- Descuento: $97.02
- Precio de oferta: $12.98
- Nautica Voyage Colonia para Hombre
Fragancia fresca en presentación de 3.4 fl oz, con notas acuáticas y amaderadas, para uso diario, Nautica.
- Precio original: $43.65
- Descuento: $25.15
- Precio de oferta: $18.50
- Tenis Deportivos con Cordones para Mujer
Calzado cómodo para uso diario, disponible en ancho amplio y diseño deportivo, No Boundaries.
- Precio original: $22.98
- Descuento: $12.99
- Precio de oferta: $9.99
- Manta de Terciopelo Reversible de Gran Tamaño
Cobija suave con reverso tipo piel sintética, adecuada para sofá o cama durante el invierno, Better Homes & Gardens.
- Precio original: $18.64
- Descuento: $3.67
- Precio de oferta: $14.97
LEGO Speed Champions Bugatti Centodieci
Kit de construcción de auto deportivo italiano para niños mayores de 9 años y fanáticos del automovilismo, LEGO.
- Precio original: $26.99
- Descuento: $5.44
- Precio de oferta: $21.55