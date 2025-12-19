Clima de hoy en Los Ángeles para este viernes 19 de diciembre

Los Ángeles se prepara para un viernes con nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 4.35 mph durante la jornada y de 3.73 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:54 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:47 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 66 grados Fahrenheit (10 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

