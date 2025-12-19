Juan Carlos Osorio, exentrenador del Tri, firma con un equipo de Brasil

El Remo confirmó este jueves la contratación del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigirá al club amazónico en su regreso a la primera división del Campeonato Brasileño en 2026, categoría a la que vuelve después de 31 años de ausencia.

La institución de Belém no informó la duración del contrato con su nuevo entrenador, quien se encontraba libre en el mercado desde que fue despedido del Club Tijuana de México en marzo pasado.

O experiente, Juan Carlos Osório de 64 anos é o novo técnico do Clube do Remo! ⚽️🦁



No currículo, uma Copa do Mundo com a seleção mexicana em 2018. 🇲🇽



Seu último Clube foi o Tijuana-MEX. No Brasil trabalhou pelo Athletico-PR e São Paulo.



Que seja uma trajetória vitoriosa.… pic.twitter.com/dq2rx199xQ — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) December 18, 2025

Un técnico de amplia trayectoria internacional

Con 64 años, Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más experimentados y reconocidos de América Latina, con una carrera que abarca selecciones nacionales y clubes en distintos continentes.

El estratega colombiano fue seleccionador de México durante el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que alcanzó los octavos de final y quedó eliminado precisamente frente a Brasil, tras haber derrotado en la fase de grupos a Alemania y Corea del Sur.

Experiencia en clubes de varios países

A nivel de clubes, Osorio ha dirigido equipos en Estados Unidos, Egipto, Colombia, México y Brasil, destacándose sus etapas en el São Paulo y el Athletico Paranaense, lo que refuerza su conocimiento del fútbol brasileño y del exigente entorno del Brasileirão.

El objetivo del Remo para 2026

La directiva del Remo expresó su respaldo al nuevo entrenador y le deseó una “trayectoria exitosa” al frente del conjunto amazónico. El principal objetivo para la temporada 2026, que comenzará en enero próximo, será asegurar la permanencia en la Serie A del fútbol brasileño.

Ascenso histórico del Leão Azul

El Leão Azul logró el ascenso a la máxima categoría este año junto a Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense, al finalizar entre los cuatro primeros lugares de la Serie B.

El Remo, que no disputaba la primera división desde 1994, selló la última plaza de ascenso en la jornada final del campeonato, culminando una campaña histórica que ahora busca consolidarse con la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo.













