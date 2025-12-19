Paola Rojas destapa que recurrió a la reproducción asistida para cumplir su deseo de ser mamá

Con más de 20 años de trayectoria como periodista y 14 de haberse convertido en madre, Paola Rojas se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal. Sin embargo, en una entrevista reciente, la famosa rememoró la época en la que tuvo que recurrir a especialistas en medicina reproductiva para hacer realidad su sueño de ser mamá. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Siempre dispuesta a mostrarse real y honesta sobre su historia de vida para inspirar a su comunidad digital, la estrella de la pantalla chica abrió su corazón sobre el tema de la maternidad mediante la congelación de óvulos durante el más reciente episodio de su podcast “Somos Aliadas”.

Para abordar el tema de manera informada, Paola Rojas invitó al ginecólogo y especialista en reproducción Álvaro Santibáñez, a quien reveló que en su momento necesitó apoyo médico para que su embarazo gemelar se diera de forma sana.

“Agradecida siempre con la medicina reproductiva, un tema en mi salud no permitió que todo fuera de forma natural y tengo a mis gemelos gracias a médicos como tú, así es que imagínate si no voy a tener agradecimiento por quienes han estudiado tanto, tanto“, compartió durante la charla.

Y es que si bien en un inicio no sabía si ser madre estaba en sus planes, cuando alcanzó los 30 años, el instinto maternal tocó a su puerta: “Cuando iba a cumplir 30 fue biológico, fue una cosa animal. Veía un bebé y lo quería cargar, quería abrazar a todos los bebés, empecé a soñar con reproducirme y mira, qué bien“, destapó hace meses, en una entrevista con ‘Montse & Joe’.

Además de hablar de su experiencia, la conductora de “De Pisa y Corre” destacó que gracias a los avances en la medicina reproductiva, las mujeres han pueden no sentirse presionadas por la edad al momento de definir si desean convertirse en madre o no.

“Lo he visto de cerca. Cambia la realidad de tantas personas, decirte que sí, celebro y agradezco cada minuto de los años de trabajo y de investigación que hay de médicos como tú, de científicos que van dándonos posibilidades, sobre todo quien pone en ello un objetivo cómo convertirse en madre“, declaró en su show.

Seguir leyendo:

• Paola Rojas habló como nunca de su relación con Zague: “Es un gran exmarido”

• Paola Rojas habla por primera vez sobre la cancelación de su noticiario en Televisa

• Paola Rojas y el percance que vivió en plena transmisión de los incendios en California