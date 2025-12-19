San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 19 de diciembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este viernes 19 de diciembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1020.5 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:23 h y el crepúsculo será a las 17:39 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 79 grados Fahrenheit (12 y 26ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

