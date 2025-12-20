Video: Así fue como un piloto comercial secuestró un vuelo en México tras presunto despido

Un vuelo con destino a Cancún se vio interrumpido la tarde del viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters se negara a despegar y permaneciera dentro de la cabina de mando, lo que obligó al desembarque de los pasajeros y a la intervención de autoridades federales. El episodio, ocurrido alrededor de las 15:00 horas, quedó documentado en múltiples videos difundidos en redes sociales y provocó retrasos en plena temporada alta de viajes.

La administración del Aeropuerto Internacional Benito Juárez confirmó que el incidente ocurrió en el vuelo GMT 780 y que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a través de la comandancia del aeropuerto, abrió una investigación para determinar las causas. En un comunicado, el AICM señaló que la información oficial se dará a conocer una vez concluidas las investigaciones y aseguró que las operaciones continuaron con normalidad tras el suceso.

De acuerdo con el diario El Financiero, el piloto explicó en un video grabado por pasajeros que su negativa a operar el vuelo obedecía a adeudos laborales acumulados por más de cinco meses. “Estoy en negociaciones con el dueño, nos deben más de 5 meses de salarios, no nos dan cartas de navegación”, dijo a través del altavoz del avión. El medio solicitó información al AICM sobre el caso, pero no obtuvo respuesta inmediata.

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo “#secuestrado” en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

El piloto, cuya identidad no fue revelada, también habría manifestado su inconformidad tras ser notificado de su despido y exigió hablar con personal de comunicación social del aeropuerto y con Protección Civil. En las imágenes se observa a los pasajeros descender de la aeronave con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, mientras expresaban su molestia por no poder continuar el viaje.

Información publicada por el diario Reforma señala que el piloto fue retirado de la aeronave por autoridades federales tras varias horas y puesto a disposición para deslindar responsabilidades. Los pasajeros, que inicialmente fueron informados de un retraso por supuestos detalles técnicos, tuvieron que regresar a la terminal aérea después de abordar nuevamente. El diario también consignó que la AFAC inició las investigaciones correspondientes y que la aerolínea no había emitido un posicionamiento oficial.

En medio de la tensión, algunos pasajeros fueron captados reclamando a gritos una solución inmediata. “Bájenlo, están incurriendo en un delito”, se escucha decir a uno de ellos, mientras otros comentaban que serían trasladados nuevamente al aeropuerto. Las escenas reflejaron el enojo y la incertidumbre de los usuarios, quienes finalmente quedaron varados en la sala de abordaje.

Magnicharters, aerolínea fundada en Monterrey, opera una flota de 12 aeronaves Boeing 737. En 2023 estuvo cerca de suspender operaciones en el AICM debido a un adeudo cercano a los 3.8 millones dólares. En su comunicación institucional, la empresa afirma que sus aviones cumplen con estrictos procesos de mantenimiento y que su personal está altamente capacitado para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El incidente ocurrió el mismo día en que el AICM anunció la habilitación de números de atención vía WhatsApp y la implementación de protocolos especiales de seguridad y asistencia a viajeros durante la temporada decembrina, que se extenderá hasta el 6 de enero.

