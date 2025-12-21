Abren aplicaciones para solicitar alivio de emergencia para la renta

Los dueños de viviendas y los inquilinos residentes en el condado de Los Ángeles afectados por los incendios forestales de enero de 2025 o la pérdida repentina de ingresos debido a las redadas pueden solicitar asistencia para pagar hasta seis meses atrasados de alquiler o hipoteca por hasta $15,000 dólares por unidad.

La Junta de Supervisores aprobó casi $30 millones en ayudas de emergencia para la vivienda, mediante una moción presentada por las supervisoras ​​Lindsey Horvath e Hilda L. Solís.

“Si usted, sus seres queridos o alguien que conoce está preocupado por perder su vivienda, quiero que sepan que hay ayuda disponible en este momento”, dijo la supervisora ​​Lindsey P. Horvath.

“El Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler está abierto, y animamos a los miembros de nuestra comunidad afectados por los incendios o las medidas de inmigración federales a que soliciten esta ayuda y compartan esta información ampliamente”, dijo.

Agregó que el Condado de Los Ángeles está poniendo a disposición estos fondos para ayudar a las familias a permanecer en sus hogares, recuperarse y seguir adelante con estabilidad y dignidad.

Esta nueva ayuda para el alquiler se suma a las medidas implementadas anteriormente por el condado.

A principios de este año, el condado de Los Ángeles lanzó un programa de subvenciones de $32.2 millones para ayudar a las familias afectadas por los incendios de Eaton y Pacific Palisades para cubrir gastos de vivienda y manutención.

Este nuevo Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler, gestionado por el Departamento de Asuntos del Consumidor y Asuntos públicos (DCBA), se abrió oficialmente a las solicitudes el 17 de diciembre de 2025 y está diseñado para ayudar a las familias a estabilizar su situación y evitar el desalojo durante estas crisis simultáneas.

“Este programa es mucho más que una simple ayuda. Para muchos, será un salvavidas vital”, declaró la presidenta de la Junta de Supervisores, Hilda Solís.

“Sabemos que nuestros residentes, especialmente las víctimas de los incendios forestales y quienes se han visto afectados por las redadas de inmigración, están atravesando un año increíblemente difícil”, dijo.

Y sostuvo que el Condado de Los Ángeles está haciendo todo lo posible para brindar ayuda y satisfacer las necesidades de los residentes, y ser una red de apoyo para los más vulnerables.

El programa cubrirá hasta seis meses de alquileres atrasados con un monto máximo de $15,000. Los fondos son limitados, por lo que los proveedores de viviendas de alquiler interesados ​​deben presentar su solicitud lo antes posible.

El alquiler adeudado debe corresponder al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2024 y el 23 de enero de 2026.

“El Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler ayudará a estabilizar a los hogares que se enfrentan a crecientes presiones financieras en todo el condado”, dijo Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y de las Empresas del Condado de Los Ángeles.

Quiénes califican

Inquilinos y propietarios de viviendas desplazados o afectados económicamente por los incendios forestales de enero de 2025 que hayan agotado los beneficios de la FEMA o de sus seguros.

Familias que sufrieron una pérdida repentina de ingresos debido a las medidas de control de la inmigración implementadas por el gobierno federal.

Inquilinos de bajos ingresos corren el riesgo de ser desalojados debido a dificultades financieras derivadas de la situación de emergencia.

Pequeños propietarios que estén reparando viviendas accesibles con alquileres regulados que resultaron dañadas por los incendios.

Los inquilinos pueden completar el formulario de interés del Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler para evaluar su posible elegibilidad y recomendar el programa a sus propietarios.

Este proceso permite que el programa se comunique directamente con los propietarios sin que los inquilinos tengan que compartir información personal confidencial.



Aplica aquí: https://www.lacountyrentrelief.com/

Las solicitudes solo se pueden presentar en línea y la fecha límite para presentarlas es el 23 de enero de 2026 antes de las 17:00 horas.

“La recomendación para los inquilinos es que se informen bien, porque la aplicación la tiene que llenar el dueño con su información. Por lo tanto, deben hacer equipo: propietario e inquilino”, dijo Lupita González, organizadora de inquilinos de la organización Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE).

“El pago se hará directamente al propietario. Este alivio que se va a dar en todo el Condado de Los Ángeles, y es muy bueno porque va a liberar a los inquilinos de su deuda. Esto es algo que al propietario le conviene porque va a poder recuperar las rentas pero también ayuda a los propietarios de casa afectados por los incendios”, dijo.

Recordó que muchas personas se quedaron sin empleo al quemarse los negocios donde laboraban en Altadena y Pacific Palisades, y esas personas han tenido problemas para pagar su renta e hipoteca.

“Por eso, este programa de ayuda de emergencia para el alquiler del condado de Los Ángeles es muy bueno porque tiende una mano a quienes pasan por problemas económicos”.