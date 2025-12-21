Dos pasajeros quedaron suspendidos a 30 metros por falla en montaña rusa de Texas

Una falla mecánica en la montaña rusa inclinada “Circuit Breakers” dejó a dos pasajeros varados a más de 30 metros de altura, en un ángulo de 90 grados, durante casi una hora en un parque de diversiones de Austin, Texas, informaron medios locales.

Matthew Cantú, de 24 años, y Nicholas Sánchez, de 20, quedaron suspendidos la noche del miércoles cuando la atracción se elevó hasta unos 130 pies y se detuvo abruptamente antes de iniciar la caída principal, dejándolos de frente al vacío.

Rescate tras llamada al 911

Según el publicista de los jóvenes, los pasajeros permanecieron colgados durante 36 minutos antes de que un familiar llamara al 911. Los servicios de emergencia llegaron unos diez minutos después y lograron liberarlos sin que se reportaran lesiones graves.

Cantú presentó mareos compatibles con acumulación de sangre, mientras que Sánchez experimentó entumecimiento en una pierna, de acuerdo con reportes de KXAN.

Quejas por falta de información

Familiares y testigos denunciaron que, durante más de media hora, no recibieron actualizaciones claras sobre lo ocurrido. También señalaron que el personal del parque ofreció explicaciones contradictorias, incluyendo versiones sobre un supuesto problema con los arneses.

El parque atribuye el incidente a un sensor

Un portavoz del complejo Circuit of the Americas indicó que el incidente se debió a un sensor de la atracción, lo que provocó un retraso operativo. “Se resolvió y el recorrido continuó sin incidentes”, señaló en un comunicado, al tiempo que restó gravedad al hecho.

“Circuit Breakers” es la primera montaña rusa inclinada de Texas. Inaugurada en fase de pruebas en octubre, arrastra a los pasajeros hasta una pendiente vertical antes de liberarlos a velocidades de hasta 60 millas por hora. Su apertura oficial está prevista para el próximo año.

