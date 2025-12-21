El tiempo de hoy en Austin para este domingo 21 de diciembre
Conoce cómo estará el tiempo en Austin, Texas, para hoy domingo 21 de diciembre. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, tendremos pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del norte, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.
La presión atmosférica media será de 1016.8 hPa, una medición que irá en aumento conforme avance el día. Tendremos el amanecer a las 07:23 h y el crepúsculo será a las 17:35 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.
El tiempo en Austin, Texas para mañana
En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 73 grados Fahrenheit (18 y 23ºC).
El Clima en Austin para los próximos 7 días
Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.
