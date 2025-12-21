Mujer muere atropellada tras bajarse de un vehículo durante una discusión en Houston

Una mujer perdió la vida la madrugada del sábado tras ser atropellada por un vehículo que circulaba en sentido contrario en el sureste de Houston, luego de bajarse del automóvil en el que viajaba durante una discusión, informó el Departamento de Policía de Houston (HPD).

El hecho ocurrió poco después de la medianoche en la autopista 225, a la altura de Allen Genoa Road, cuando una pareja discutía dentro de un vehículo en movimiento.

La víctima caminó hacia los carriles contrarios

De acuerdo con el sargento Michael Barrow, testigos indicaron que el automóvil se detuvo en el hombrillo de la vía y que la mujer descendió del vehículo visiblemente alterada. Posteriormente, caminó hacia los carriles de tráfico que circulaban en sentido contrario.

Fue en ese momento cuando otro vehículo la impactó. La mujer fue declarada muerta en el lugar del suceso.

Conductor cooperó con las autoridades

El conductor del vehículo que atropelló a la mujer abandonó la autopista de inmediato, llamó al 911 y cooperó plenamente con las autoridades, indicó HPD.

La policía continúa investigando las circunstancias exactas del incidente. Hasta el momento, no se han divulgado las identidades de las personas involucradas ni se han anunciado cargos.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera