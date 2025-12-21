¿Sobrevivirán Santa Claus y la Navidad blanca al cambio climático?

Cuando Erika Lundell se mudó al sur de Estocolmo, Suecia, hace una década, le llamó la atención la cantidad de decoraciones navideñas en su nuevo hogar de Malmö (y en todo el mundo) que incluían hielo y nieve. “De repente, se destacaban de otra manera”, dijo Lundell, etnógrafa y profesora titular de la Universidad de Malmö. “Hay muchísimas decoraciones navideñas con un toque de nieve”.

Ya sea el vellón blanco que adorna los escaparates, las luces de carámbanos colgando de un pino o incluso el Niño Jesús, incongruentemente abrigado para una noche fría y nevada en un pesebre de Oriente Medio, la nieve decorativa es omnipresente en esta época del año. En Suecia, Lundell afirmó que la idea de un auténtico invierno nórdico, con un grueso manto de nieve incluido, es considerada por muchos como parte de la identidad nacional.

Lundell, quien estudia los aspectos culturales de la nieve y el invierno, ha hablado con docenas de suecos de todas las edades sobre su experiencia con el clima invernal y cómo está cambiando a medida que los inviernos se vuelven más cálidos en el hemisferio norte.

Las generaciones mayores tienen historias de convivencia con la nieve, pero para los suecos más jóvenes, no forma parte de su vida, explicó Lundell. Más bien están acostumbrados al aguanieve y a la nieve barrosa y helada.

La mayoría le dijo a Lundell que “extrañan la nieve”, ese invierno clásico popularizado por siglos de canciones, cuentos e imágenes, especialmente durante la época navideña. Allí hay una visión muy poética y romántica de la nieve, dijo. “Existe una idea muy arraigada en esta parte del mundo de que tiene que haber nieve para que sea una Navidad perfecta”.

La cultura navideña es omnipresente

El vínculo entre la nieve y la Navidad se ha extendido por todo el mundo, impulsado por el colonialismo y el capitalismo. Incluso en Nueva Zelanda, donde la festividad cae en verano y se festeja con barbacoas en la playa, en Singapur y Kuala Lumpur, o en Sudamérica, las casas están adornadas con árboles de Navidad artificiales, muñecos de nieve inflables de plástico y renos, dijo el experto en turismo y sostenibilidad C. Michael Hall.

Y tienen a Santa Claus con su traje […], tienen pinos enormes con nieve artificial. La iconografía está ahí, y sin duda nos acompañará durante mucho tiempo”, dijo Hall a DW desde Auckland.

Tanto Hall como Lundell esperan que los símbolos y tradiciones navideñas familiares no desaparezcan pronto, aunque tengamos que esforzarnos más para mantenerlos. Los pinos, que también luchan por adaptarse al calentamiento global, siguen siendo un elemento clave. Una encuesta reciente de Ipsos en EE. UU. reveló que cerca del 83 % de los estadounidenses optaron por un práctico árbol artificial este año.

“Creo que la cultura relacionada con la Navidad y la nieve seguirá siendo muy fuerte. Pero la distancia entre el objeto y lo que representa será mucho mayor”, afirmó Lundell.

Europa, el continente con el calentamiento más rápido, ha experimentado una disminución en el promedio de días de nieve en los últimos 40 años, con dos de los inviernos más cálidos registrados en los últimos cinco años. En Norteamérica, zonas tradicionalmente congeladas, como la región de los Grandes Lagos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, también están experimentando un deshielo. El invierno relativamente templado de 2019/2020, por ejemplo, tuvo muy poco hielo en los mares interiores, que suelen congelar más del 40 % de su superficie.

“Culturalmente, [esa pérdida] será un gran impacto”, dijo Hall. Esa ausencia se sentirá especialmente en Rovaniemi, la autoproclamada “ciudad natal oficial de Santa Claus” en el norte de Finlandia. Cuando la gente visita Rovaniemi, espera lo mejor: paseos en trineo, Santa Claus y, por supuesto, diversión en la nieve.

Hall, actualmente profesor en la Massey Business School, ha pasado muchos años en la Universidad de Oulu, al sur de Rovaniemi, donde observó cómo el cambio climático está afectando al “país imaginado de Navidad”.

“En cuanto a la afluencia de visitantes, para Rovaniemi, la Navidad es su momento cumbre”, dijo. Pero durante su última visita a Rovaniemi, notó que a algunos turistas no les preocupaba tanto la falta de nieve. “Solo buscaban la foto con los renos”, dijo, a pesar de estar rodeados de aguanieve y barro.

Dejando atrás a la nieve y Santa Claus

La agencia de viajes islandesa Nordic Visitor, que opera tours navideños e invernales en el norte de Europa desde 2002, no ha tenido que cambiar sus destinos por razones climáticas. Sin embargo, ha modificado algunas de sus actividades.

“Hace quince años, nos basábamos mucho en imágenes tradicionales de nieve, que reflejaban las expectativas de los viajeros de la época. Casi todos nuestros tours incluían actividades invernales como paseos en trineo tirados por perros o por renos, motos de nieve y experiencias en glaciares”, explicó a DW un portavoz de la empresa.

Ahora, ante la falta de nieve, los proveedores se han adaptado para transportar sus trineos tirados por perros sobre ruedas. El Pueblo de Santa Claus en Rovaniemi permanece abierto todo el año, y Santa Claus recibe a los visitantes “con lluvia, nieve o sol”.

“[Con el cambio climático] el invierno perderá uno de sus componentes, la nieve, pero no la oscuridad”, dijo Lundell, añadiendo que podríamos empezar a ver menos énfasis en la nieve y el frío, y más en otro símbolo importante de la estación: “la interacción entre la luz y la oscuridad”.

“Quizás en el futuro, el invierno se conozca más como la estación oscura que como la estación fría”, dijo. La idea de la nieve y el invierno se desvanecería entonces en nuestra memoria cultural compartida, “como algo sacado de un cuento de hadas”.