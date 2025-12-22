Avión de la Marina en México se estrella en Texas; hay al menos dos muertos

Una aeronave de la Secretaría de Marina que realizaba una misión de apoyo médico se estrelló en la Bahía Oeste de Galveston, Texas. La dependencia confirmó que en el avión viajaban ocho personas, cuatro de ellas rescatadas con vida.

Según la información oficial, el vuelo se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención de niños quemados, por lo que se confirmó que entre los pasajeros viajaba un menor, de quien se desconoce su estado de salud.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, así mismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada.

🇺🇸🇲🇽⚡ A Mexican Navy Beechcraft King Air 350i carrying eight people crashed into Galveston Bay on Monday afternoon while approaching Scholes International Airport in heavy fog.



The flight was a Mexican military medical evacuation with two pilots and six passengers. pic.twitter.com/1WnJGaqjP3 — Osint World (@OsiOsint1) December 22, 2025

Derivado de lo anterior, se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Así mismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

De acuerdo a reportes del Servicio Meteorológico Nacional, en el momento del accidente había condiciones nubladas y brumosas sobre Galveston y la Bahía de Galveston, con niebla densa y visibilidad reducida persistiendo en las aguas costeras y la isla esta tarde.

Además, según los datos disponibles del historial de vuelo, la nave se encontraba aproximándose a Galveston aproximadamente a las 3:02 p. m. cuando desapareció del radar mientras sobrevolaba la bahía.

En tanto, el sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, confirmó que los barcos y los equipos de buceo de su oficina están ayudando en la búsqueda, pero enfatizó que el Departamento de Policía de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas están liderando la respuesta.

En los últimos años, la Marina de México ha sufrido varios accidentes aéreos, principalmente de helicópteros, resultando en la pérdida de vidas y equipo, destacando incidentes como el del helicóptero Black Hawk en Los Mochis, Sinaloa, en 2022, con 14 marinos y otros desplomes en Tabasco, 2022, Michoacán, 2024, y Veracruz,

