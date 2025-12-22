Ex pastor de Carolina del Sur enfrenta cargos federales por acoso cibernético a su esposa antes de su suicidio

Un ex pastor de Carolina del Sur fue acusado formalmente por un gran jurado federal de acoso cibernético contra su esposa separada, así como de realizar declaraciones falsas a investigadores federales, informaron las autoridades.

El acusado, John-Paul Miller, de 46 años, deberá comparecer el 12 de enero ante un tribunal federal en Florence, Carolina del Sur, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Robeson, en Carolina del Norte.

Conductas denunciadas y alcance de la investigación

De acuerdo con la acusación, Miller habría enviado comunicaciones reiteradas y no deseadas a su esposa desde noviembre de 2022 hasta su fallecimiento. Entre los hechos señalados se incluyen la publicación de una fotografía desnuda sin consentimiento, la colocación de dispositivos de rastreo en su vehículo, interferencias financieras y daños materiales.

Los fiscales indicaron que en una ocasión el acusado contactó a la víctima más de 50 veces en un solo día, conducta que, según el expediente, habría generado temor razonable por su vida y una angustia emocional sustancial.

Muerte de Mica Miller y contexto del caso

Los restos de Mica Miller, de 30 años, fueron hallados el 27 de abril de 2024 en el Parque Estatal Lumber River, en Carolina del Norte. La Oficina del Médico Forense determinó que la causa de muerte fue suicidio por herida de bala autoinfligida.

Aunque la investigación federal no vincula directamente las acusaciones con la causa del fallecimiento, las autoridades señalaron que los hechos denunciados eran relevantes para comprender el entorno de presión y hostigamiento que rodeaba a la víctima.

Posibles condenas

Si es declarado culpable, Miller enfrenta hasta cinco años de prisión por el cargo de ciberacoso, además de dos años adicionales por mentir a investigadores federales, así como multas que podrían alcanzar los $250,000 dólares, según el Departamento de Justicia.

Las autoridades reiteraron que el caso subraya la gravedad de la violencia digital y su impacto en la seguridad y la salud emocional de las víctimas.

