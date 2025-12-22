Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo para todos los residentes del Distrito 9

Tomando en cuenta el dolor al que miles de nuestras paisanas y paisanos han sido sometidos a causa de las redas de migración, ya sea por la detención, encarcelamiento, deportación e incluso muerte de algún familiar o amigo, desde lo más profundo de mi corazón les deseo Feliz Navidad y Próspero año nuevo.

Sabemos que estas palabras no remediarán ni aliviarán su dolor, pero queremos que sepan que un servidor está con ustedes; en las buenas y en las malas, siempre contarán con mi apoyo.

En estos momentos no les hablo como candidato a concejal del Distrito 9 ni como trabajador público, cargo desde donde ha sido un placer y honor servirlos a todos ustedes. Hoy les hablo como un inmigrante que fue traído desde muy pequeño a Estados Unidos por mi familia; como hijo de migrantes que fue testigo de los esfuerzos y sacrificios que sus padres hicieron para sacar adelante a sus hijos; y también como residente del Distrito 9, donde he vivido por más de dos décadas y donde hoy comienzo a formar una familia.

Quiero que sepan que al igual que ustedes, aunque muchos de nosotros no hayamos sido víctimas directas de las autoridades federales, también sentimos el dolor y el coraje que provoca esta persecución ilegal, especialmente por ese nivel de violencia mostrado durante el sometimiento de muchos miembros de nuestra comunidad.

Estoy seguro que la mayoría de las personas migrantes no solo estamos indignadas, frustradas, sino también nos sentimos impotentes por no poder hacer más para ayudar a las familias que hoy sufren la ausencia de un familiar o amigo. Quiero que tengan presente que, ya sea desde el gobierno o simplemente como vecino del Distrito 9, todos y cada uno de ustedes cuentan con mi apoyo.

Estos buenos deseos y este apoyo también los extendemos a todos los residentes del Distrito 9, latinos y no latinos, inmigrantes y ciudadanos, hablen español, inglés o cualquier otro idioma. Quiero que sepan que les agradezco todas las atenciones y el apoyo que he recibido en estos últimos meses; pero sobre todo, quiero que sepan que siempre encontrarán en mí a un amigo.

También aprovecho este espacio para agradecer a mi esposa Vanessa, a mi hija Loxley, a mi padre y a mi madre por el apoyo incondicional que siempre me han brindado, por la educación que me dieron y por los sacrificios que hicieron para inspirarnos a salir adelante. Pueden estar seguros de que formaron a una persona de bien, profundamente agradecida con todos, y ese agradecimiento me compromete a no quedar mal con nadie: ni con mi familia, ni con mis amistades y conocidos, ni con todos los residentes del Distrito 9 en Los Ángeles.

Así como todos ustedes quieren ver una comunidad más próspera, con más fuentes de trabajo, mejores calles y servicios, así lo quiero yo también, como miembro de esta comunidad. Por eso les digo que, desde donde me encuentre, nunca les voy a fallar y seguiré trabajando para mejorar nuestra calidad de vida.

Por último, les deseo que la pasen bien y felices en compañía de su familia y seres queridos. Pero sobre todo, que el año que llega venga cargado de esperanza, nuevos proyectos y, ante todo, con mucha salud para todos y todas.

Una vez más, gracias, y les deseo un feliz 2026.

(*) José Ugarte es candidato a concejal del Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles.