Miami: el tiempo para hoy lunes 22 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 22 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 13% y habrá pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 17.4 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 17 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 16.16 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:35 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes escasas con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 79 grados Fahrenheit (21 y 26 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

