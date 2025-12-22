Mujer detenida por sumergir a la fuerza a un niño bajo el agua en hotel de Orlando

Tiffany Lee Griffith, de 36 años, fue detenida el viernes por la tarde luego de que presuntamente agrediera a un niño de seis años en la piscina del hotel Gaylord Palms, en Orlando, Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola indicó que el hecho ocurrió después de que el menor supuestamente empujara al hijo de Griffith durante un juego en el agua.

Según el informe policial, la mujer habría colocado sus manos sobre los hombros del niño y lo sumergió bajo el agua durante varios segundos, provocándole un sangrado nasal. Testigos señalaron que tres niños participaban en el juego y que la situación se tornó agresiva antes del incidente.

Intervención de las autoridades

El niño salió del agua visiblemente alterado y relató lo ocurrido a sus padres. Tras los hechos, Griffith comenzó a gritar a la madre del menor antes de retirarse del área de la piscina.

La policía del condado de Osceola arrestó a la mujer y la imputó por abuso infantil agravado. Actualmente, se encuentra detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado.

Reacciones y medidas preventivas

Autoridades locales hicieron un llamado a la responsabilidad de los adultos en espacios recreativos y enfatizaron la importancia de supervisar a los menores para evitar incidentes que puedan poner en riesgo su integridad física.

