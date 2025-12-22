Organizaciones celebran el poder político y económico en defensa de las comunidades inmigrantes en Orange

Decenas de jóvenes adultos, líderes comunitarios, organizadores y funcionarios locales celebraron los cinco años del Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice [Instituto Harbor para la Justicia Inmigratoria y Económica (HI)], la organización cívica sin fines de lucro mediante la cual han construido poder político y económico en defensa de las comunidades inmigrantes en el Condado de Orange.

Entre los logros más destacados de la organización se encuentran esfuerzos como la ampliación del fondo de defensa contra la deportación de Santa Ana, la defensa del derecho al voto para los no ciudadanos y la presión que ejercieron para la renuncia del ex supervisor Andrew Do.

“Harbor Institute comenzó como un centro de investigación durante la pandemia y nuestro papel ha sido la transformación de ideas en acciones y acciones en cambios”, dijo Carlos Perea, director ejecutivo del organismo.

El organismo se fundó en 2020 para impulsar una agenda progresista de justicia para inmigrantes y trabajadores, construir solidaridad multirracial entre las comunidades de inmigrantes y refugiados, y fortalecer la capacidad de las organizaciones y movimientos para promover políticas públicas progresistas en el Condado de Orange.

De hecho, una de sus investigaciones sobre la distribución de fondos durante la pandemia de Covid-19 ayudó a que descubriera una trama de corrupción liderada por el ex supervisor Andrew Do, quien fue sentenciado en junio a cinco años de prisión federal.

Jóvenes del PYM recibieron cuadros de pinturas hechas por estudiantes de Valley High School de Santa Ana. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Andrew Do era el “cerebro” detrás de un esquema de sobornos, en el que aceptó más de 500,000 dólares para otorgar contratos de ayuda por la Covid-19 por valor de 12 millones de dólares a una organización sin fines de lucro que beneficiaba a su familia, incluyendo el pago de su casa y los impuestos a la propiedad de su hija. El ex supervisor fue sentenciado a reembolsar más de 878,000 dólares, y comenzó a cumplir su condena en agosto de 2025.

“Nuestro compromiso ha sido impulsar la importancia de la organización comunitaria”, agregó Perea, quien propuso al supervisor Vicent G. Sarmiento (Distrito 2) mejorar el “Fondo de la Libertad” para Inmigrantes y Refugiados del condado de Orange para defender y empoderar a las familias inmigrantes.

La propuesta de Perea y de Tracy La, cofundadora y directora ejecutiva del grupo VietRISE, encontró eco en el supervisor del condado, Vincent G. Sarmiento, quien otorgó medio millón de dólares de su oficina. El aporte de otras dos subvenciones por la misma cantidad elevó el fondo OC Immigrant and Refugee Liberty Fund a $1.5 millones.

“Esto era antes de que llegara este maldito corrupto criminal que está en la Casa Blanca”, dijo Sarmiento, sin mencionar el nombre de Donald Trump, promotor de las políticas restrictivas de inmigración impulsadas por Stephen Miller, su subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional.

El llamado “Fondo de la Libertad” asegura que todos los inmigrantes y refugiados puedan acceder a representación legal, servicios de abogacía, cubrir necesidades básicas y proporcionándoles una oportunidad justa de navegar el sistema migratorio e impedir una detención, encarcelación injusta, transferencia de ICE o deportación.

“Son las cosas que podemos soñar y que podemos crear, aunque algunas veces no son posibles”, agregó el supervisor del Distrito 2. “Pero solo lo logramos cuando nos dedicamos y trabajamos juntos”.

Mai Nguyen, gerente de investigación y políticas del Harbor Institute, dio a conocer que desde enero 20 a mediados de octubre al menos 211 personas han sido detenidas por agentes de ICE en el condado de Orange.

“Esta cifra no incluye las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza y, además, es una estimación muy baja, ya que la forma en que ICE registra el lugar de las detenciones no es muy precisa”, dijo Nguyen.

Un logro histórico más del Harbor Institute fue el cambio impulsado por la comunidad para llevar a las urnas la medida DD, en noviembre de 2024, que habría permitido a personas sin ciudadanía estadounidense votar en las elecciones locales. La iniciativa fue rechazada en noviembre de 2024 por el 60% de los electores.

“Premio a la Valentía”

Benjamín Vázquez, alcalde interino de Santa Ana y profesor de estudios étnicos en Valley High School, hizo entrega del “Dauntless Award” (Premio a la valentía) que honró el trabajo del Palestinian Youth Movement LAOCIE (Movimiento de Jóvenes Palestinos) de Los Ángeles, Condado de Orange e Inland Empire.

“El premio reconoce a los organizadores y movimientos que se niegan a guardar silencio ante la injusticia, personas que asumen riesgos, desafían el poder y se comprometen con la libertad, incluso si esto implica enfrentarse a la clase política”, dijo el catedrático. “Honra a quienes defienden los derechos humanos con convicción inquebrantable”.

Vázquez enfatizó que el Movimiento Juvenil Palestino (PYM) ha mostrado al mundo lo que significa la solidaridad de principios, “alzando la voz contra el desplazamiento por parte de Israel, el imperialismo y el genocidio que está ocurriendo en Gaza…Defender Palestina, las vidas y a dignidad de los palestinos no es controvertido. Es una obligación moral”.

Destacó, además, que los jóvenes palestinos y árabes se unieron a las comunidades latina y asiática tomando medidas directas, patrullando los barrios de Little Saigón (Westminster) y Little Arabia (Anaheim) durante las redadas de ICE, “desafiando al racismo”.

Jana, coordinadora general del capítulo PYM de Los Ángeles y el condado de Orange, expresó que la organización comunitaria transnacional de base, liderada por jóvenes palestinos voluntarios que luchan y participan activamente en la liberación de Palestina “durante los últimos dos años hemos sido testigos del genocidio contra nuestro pueblo en Gaza”.

“Nos hemos guiado por el principio de que Gaza es nuestra brújula, y Gaza le muestra al mundo lo que significa resistir ante el imperialismo, lo que significa mantenerse firmes con convicción y valentía ante el sionismo, a través de los bombardeos y la hambruna provocada”, agregó.

“Gaza nos ha demostrado que los pueblos y el mundo están con Palestina, y entendemos que no seremos libres hasta que Palestina sea libre, y que Gaza liberará al mundo entero”, expresó la líder.

“¿Qué es lo que nos ha impulsado a la convicción y la valentía durante los últimos dos años? Son los habitantes de Gaza quienes se han mantenido firmes bajo los bombardeos y la hambruna. Son los prisioneros que se encuentran en cárceles sionistas, torturados, hambrientos, enfrentando enfermedades con negligencia médica, y quienes nos han mantenido firmes con valentía y convicción en los últimos dos años es nuestra comunidad”, añadió Jana.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, a mediados de diciembre de 2025, más de 70,000 palestinos habían muerto en el genocidio realizado en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Se estima que la cifra total de fallecidos, incluyendo a quienes murieron indirectamente o aún se encuentran bajo los escombros, es considerablemente mayor.

Durante la celebración, varias mujeres latinas que son parte de Esperanza Unión de Inquilinos de Santa Ana recibieron el premio “Poder de la Gente”.

“Hemos aprendido a defender a las mujeres y a las familias de los desalojos en la ciudad que amamos”, manifestó Claudia Morales, presidenta del grupo. “Muchos nos han cerrado las puertas; dicen que no hacemos nada, pero nosotras somos voluntarias que estamos dispuestas a ayudar a quienes injustamente pretenden ser desalojados de sus viviendas”.