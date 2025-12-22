Signos que necesitan comenzar de cero a partir del 22 de diciembre
La semana del 22 al 28 de diciembre de 2025 será un punto de inflexión para algunos signos del zodiaco
La semana del 22 al 28 de diciembre de 2025 no es una más dentro del calendario astrológico.
Se trata de un periodo de cierre profundo, introspección y revisión interna que invita a soltar lo viejo para dar espacio a lo nuevo.
Mientras algunos signos disfrutan de fluidez y armonía, otros sienten con fuerza la necesidad de reiniciarse por completo.
Comenzar desde cero no significa fracaso. En astrología, este proceso simboliza renacimiento, limpieza energética y la oportunidad de reescribir la propia historia con mayor conciencia.
Para ciertos signos del zodiaco, estos días previos a Año Nuevo funcionan como un punto final necesario antes de abrir un capítulo mucho más alineado con su verdad.
A continuación, revelamos qué signos necesitan empezar de nuevo esta semana, por qué se da este movimiento energético y cómo pueden aprovecharlo a su favor.
1. Cáncer
Cáncer, esta semana te confronta con una verdad inevitable: no todas las conexiones pueden seguir contigo en 2026.
Viejas dinámicas emocionales, dependencias o expectativas no correspondidas salen a la superficie para ser revisadas.
No se trata de conflictos explosivos, sino de una sensación silenciosa de desgaste. Empiezas a comprender que cuidar de otros no puede seguir significando abandonarte a ti.
El reinicio que necesitas es emocional. Redefinir límites, replantear compromisos afectivos y reconectar con lo que realmente te hace sentir seguro.
Clave para Cáncer: cerrar con gratitud, no con culpa.
2. Sagitario
Sagitario, tu espíritu aventurero suele impulsarte hacia adelante sin mirar atrás, pero esta semana te pide algo distinto: detenerte y cuestionar si el camino que sigues aún tiene sentido.
Planes, promesas o metas que parecían emocionantes meses atrás ahora se sienten forzadas o vacías. Y eso no es un error: es información valiosa.
El comenzar desde cero para ti implica ajustar tu visión. No es abandonar tus sueños, sino alinearlos con la persona en la que te has convertido.
Clave para Sagitario: honestidad contigo mismo.
3. Piscis
Piscis, esta semana activa recuerdos, emociones antiguas y asuntos pendientes que creías superados. Lejos de ser una recaída, es una última llamada para sanar de verdad.
Evitar estas emociones solo prolonga el proceso. Sentirlas, en cambio, te libera.
El reinicio que necesitas es interno. Dejar atrás culpas, idealizaciones y vínculos energéticos que ya no te pertenecen. Al hacerlo, recuperas claridad, paz y fuerza espiritual.
Clave para Piscis: permitirte sentir sin juzgarte.
Cómo aprovechar esta energía de reinicio
Si tu signo se encuentra entre los que necesitan empezar de nuevo, los astros te recomiendan no tomar decisiones impulsivas, pero sí honestas.
Escucha lo que incomoda, evita aferrarte a lo conocido solo por miedo y confía en que cerrar ahora abre mejores puertas después.
El verdadero comienzo no ocurre el 1 de enero, sino cuando decides soltar lo que ya no vibra contigo.
Preguntas frecuentes
¿Es negativo empezar desde cero según la astrología?
No. Es un proceso de crecimiento, sanación y evolución personal.
¿Qué tipo de cambios se recomiendan esta semana?
Cambios emocionales, de enfoque, de relaciones y de prioridades internas.
¿Es una buena semana para cerrar ciclos?
Sí, es uno de los momentos más potentes del año para hacerlo conscientemente.
¿Cómo prepararse para 2026 desde la astrología?
Soltando cargas del pasado y definiendo intenciones más alineadas con tu esencia.
Sigue leyendo:
• Horóscopo chino semanal: 4 signos enfrentan desafíos hasta el 28 de diciembre
• Cuidado con los signos que podrían traicionarte en el cierre de año
• Horóscopo: cómo influye Marte en Capricornio en tus propósitos de 2026