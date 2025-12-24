5 alimentos que jamás debes cocinar en un air frayer: podrías intoxicarte
Algunos alimentos no deben cocinarse en un air fryer porque pueden quedar crudos por dentro y provocar intoxicaciones: te contamos cuáles son
Aunque el air frayer o freidora de aire es rápida, práctica y reduce el uso de aceite comestible, no todos los alimentos son aptos para cocinarse en el electrodoméstico.
Según indican expertos en seguridad alimentaria, en algunos casos el método de cocción puede ser insuficiente o riesgoso y aumentar la posibilidad de intoxicación.
Si bien hay más, te compartimos 5 ejemplos de alimentos que jamás debes cocinar en un air frayer, ya que podrías terminar comiendo crudo, incluso sin notarlo.
5 alimentos que no debes cocinar en un air frayer o freidora de aire
1. Pollo entero o en piezas grandes
El pollo crudo requiere una cocción uniforme y completa para eliminar bacterias como Salmonella y Campylobacter.
En un air fryer, las piezas grandes pueden dorarse por fuera y quedar crudas por dentro. Esto genera una falsa sensación de cocción segura, cuando en realidad el interior puede no haber alcanzado la temperatura mínima recomendada para el consumo.
2. Carnes crudas y muy gruesas para hamburguesas
Aunque el air fryer puede cocinar hamburguesas delgadas sin problema, las versiones gruesas representan un riesgo.
La carne molida necesita una cocción completa en todo su volumen para eliminar bacterias como E. coli. Si el centro queda a temperatura insuficiente, existe un alto riesgo de intoxicación.
3. Pescado crudo empanizado de forma casera
El pescado es un alimento delicado. Cuando se coloca crudo y empanizado en una freidora de aire, el exterior puede cocinarse rápido mientras el interior queda semicrudo.
Esto favorece la supervivencia de microorganismos y parásitos, especialmente si no se controla con termómetro la cocción interna.
4. Huevos con cáscara
Cocinar huevos con cáscara en un air fryer no solo es poco práctico, también puede ser peligroso. La presión interna aumenta rápidamente y el huevo puede explotar, dispersando restos crudos dentro del aparato.
Además del desorden, existe riesgo de contaminación cruzada si luego se cocinan otros alimentos.
5. Arroz o pasta crudos
El air fryer no está diseñado para cocer alimentos que necesitan agua. El arroz o la pasta crudos no alcanzan una cocción segura ni adecuada, lo que puede favorecer la proliferación de bacterias como Bacillus cereus, asociada a intoxicaciones alimentarias.
Recuerda esto: la freidora de aire es útil para recalentar, dorar o cocinar alimentos pequeños y de cocción rápida. Para carnes crudas, preparaciones voluminosas o alimentos que requieren hervor, el horno o la estufa siguen siendo opciones más seguras.