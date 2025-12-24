Nueva explosión en Moscú deja dos policías muertos

El estallido en Moscú ocurrió cerca del sitio donde hace unos días fue asesinado Fanil Sarvarov, teniente general del Estado mayor de Rusia.

“Un aparato explosivo fue detonado” cuando los policías se acercaron al sospechoso que se encontraba cerca de su vehículo de servicio, indicó un comunicado del Comité de Investigación local, que investiga grandes crímenes. Al parecer, los investigadores inspeccionaban el sitio y realizaban diversos análisis.

Algunos ataques, reivindicados por Ucrania

La zona fue acordonada y fue desplegada una amplia presencia policial, según las imágenes divulgadas por la televisión rusa.

Desde que Moscú comenzó la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, Kievha sido acusado de varios ataques contra oficiales militares rusos y figuras pro-Kremlin en Rusia y partes ocupadas de su propio territorio. Ucrania se ha atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques.