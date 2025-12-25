Honduras declara ganador de las elecciones al conservador Nasry “Tito” Asfura tras semanas de incertidumbre mientras su rival denuncia fraude

El candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, respaldado públicamente por Donald Trump, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras este miércoles tras un controvertido escrutinio que se prolongó por más de tres semanas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el resultado la tarde de este miércoles, poniendo fin a un proceso marcado por fallos tecnológicos y acusaciones de fraude desde que los hondureños acudieran a las urnas el 30 de noviembre.

Con el 40,27% de los votos, el candidato del Partido Nacional se impuso por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtuvo el 39,39%, según el resultado final, pero denunció fraude y rechazó el resultado.

Tras difundirse los resultados oficiales, Asfura publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró estar listo para gobernar y prometió no defraudar a la ciudadanía.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, logra la presidencia en su segundo intento tras una campaña en la que se presentó como un gestor pragmático con el aval de varios proyectos de infraestructura desarrollados durante su administración municipal.

“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras (del CNE) y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”, publicó el ganador en la red social X.

El opositor Salvador Nasralla, por su parte, rechazó el resultado y reiteró las denuncias de fraude que ya venía formulando en las últimas semanas.

“El dinero del Partido Nacional, violando la voluntad de 8 millones de Hondureños”, denunció en X.

El candidato derrotado aseguró que ha habido irregularidades en el conteo de “10.000 urnas, que equivalen a 2 millones de votos” y se preguntó si las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) “no vieron este fraude”.

En 2017, Nasralla también se había postulado a la presidencia y de forma similar al proceso actual el conteo le dio ventaja durante gran parte del recuento. Pero en un sorpresivo vuelco final perdió frente al entonces presidente Juan Orlando Hernández. Hubo acusaciones de fraude y denuncias de irregularidades.

Hernández fue luego condenado por narcotráfico en Estados Unidos y poco antes de los comicios del mes pasado, Trump lo indultó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó a Asfura tras proclamarse su victoria.

“El pueblo hondureño ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”, escribió Rubio.

El presidente Trump había expresado su apoyo a Asfura días antes de las elecciones, al señalar que era el único candidato hondureño con el que su gobierno estaría dispuesta a trabajar.

Sus principales rivales interpretaron este gesto como una forma de injerencia externa que habría influido en un proceso extremadamente ajustado.

Tras el respaldo de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana se sumaron a las felicitaciones a Asfura.

“Destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad”, anunciaron en un comunicado conjunto estos ocho países de la región.

En Honduras, la tensión se vio agravada por la lentitud del conteo, que llegó a paralizarse tras la convocatoria de un recuento especial de actas finales, lo que mantuvo al país en vilo por semanas e intensificó las acusaciones de manipulación.

Ante el estancamiento, el secretario general de la OEA hizo un llamamiento urgente para que las autoridades concluyeran el proceso antes del 30 de diciembre.

La elección hondureña se suma a la reciente tendencia de giro hacia la derecha en América Latina, apenas una semana después de que Chile eligiera al conservador José Antonio Kast.

